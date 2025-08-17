Una avioneta usada presuntamente por mafias del narcotráfico fue capturada en el Vraem

El Ministerio de Defensa indicó que también se incautó diverso material, como una compactadora, cinco bidones de turbo jet, un winche manual y un DNI, que fueron entregados a las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las fuerzas del orden capturaron una avioneta que, aparentemente, era empleada para el traslado de droga desde el distrito de Echarate, provincia de La Convención, en la región de Cusco.



La intervención de la unidad fue ejecutada por efectivos militares del Comando Especial Vraem y efectivos de la Policía Nacional como parte de una operación contra el narcotráfico.



El Ministerio de Defensa indicó que, junto a la aeronave, también se incautó diverso material, como una compactadora, cinco bidones de turbo jet, un winche manual y un DNI, que fueron entregados a las autoridades para las investigaciones correspondientes.



"El trabajo articulado con la Policía Nacional permite, además, golpear directamente a las organizaciones ilegales que pretenden utilizar el territorio para actividades ilícitas", remarcó en un comunicado.



La cartera ministerial expresó que seguirá desplegando operaciones que no solo refuercen la pacificación del Vraem, sino que también sienten las bases para impulsar su desarrollo integral.



"De esta manera, el Gobierno Nacional reafirma que la seguridad, la paz y las oportunidades de progreso para los ciudadanos de la región constituyen una prioridad en la agenda nacional", añadió.