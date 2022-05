Docente de postgrado de la UCV denuncia que dictan cursos que no son de su especialidad: "Siento que estoy engañando a los alumnos"

Según el Registro de Trabajos de Investigación (RENATI), la Universidad César Vallejo lidera el ránking de tesis con 84 258 tesis, mientras que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tiene 17 453 tesis y la Pontificia Universidad Católica del Perú tiene 18 585 tesis. | Fuente: Andina

Un catedrático de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo (UCV) denunció que se dictan cursos sin ser especialista por presión de la casa superior de estudios, según el programa Punto Final.



El docente, identificado como "César", cuenta con grado de doctor, más de 20 años de enseñanza en universidad y más de cuatro años en la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo.



"Sin ser especialista cómo puedo dictar un curso que no es mi especialidad. Creo y considero que es por eso que estoy acá presente, que estoy como engañando a los alumnos, ¿no? Y eso no es obviamente la calidad que debería darse en una universidad, principalmente en la escuela de postgrado de una universidad en general", dijo.



"Siento que estoy engañando a los alumnos"

De acuerdo con la versión del docente, la Universidad César Vallejo lo obligó a dictar cursos que no eran de su especialidad con el objetivo de completar las 40 horas académicas.

"Me siento en la obligación de comentar esto, porque siento que estoy engañando a los alumnos. Creo que si tú no le brindas al alumno lo que realmente, el servicio por el que ha pagado, creo que eso es una estafa", afirmó.

El año pasado el docente ya había denunciado el problema ante Indecopi, precisando que como profesor a tiempo completo se le asignaban cursos que no son de su expertise, conocimiento y experiencia profesional. Y que estos fueron dictados por presión de la escuela. "No solo es mi caso, sino de muchos docentes a tiempo completo", agregó en el documento.

"César" mostró a Punto Final los cursos que enseña en la Universidad César Vallejo desde la plataforma Trilce y Clementina, espacio virtual donde los docentes pueden revisar el avance de sus cátedras. En la plataforma se evidencia que por lo menos cinco cursos del total que enseña no son de su especialidad.

"No tengo la especialización de un curso propiamente que me permita dictarlo a los alumnos", expresó. "Muchos de los profesores enseñamos coaching y habilidades blandas. Yo he dictado el curso de coaching varias veces sin ser coaching", agregó.

Además, el catedrático cuestionó los plazos otorgados para revisar más de 20 tesis de alumnos que buscan obtener el grado de magíster. "Y reviso justamente 20 tesis, 30 tesis (...) De ahí entonces viene un poco las falencias en cuanto a la calidad", sostuvo.

Según el Registro de Trabajos de Investigación (RENATI), la Universidad César Vallejo lidera el ránking de tesis con 84 258 tesis, mientras que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tiene 17 453 tesis yla Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCO) tiene 18 585 tesis.

Caso de tesis de presidente Castillo



De acuerdo con el programa Panorama, el mandatario Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes habrían realizado plagio en la tesis que les permitió obtener el grado de magíster en educación con mención en Psicología Educativa en la Universidad César Vallejo en el año 2012.

Según el informe periodístico, el 54 % del contenido de la tesis de la actual pareja presidencial presenta coincidencias con otros autores nacionales y extranjeros tras un análisis con el programa antiplagio Turnitin.

Asimismo, se reveló que dos nombres y DNI de los tres profesionales académicos, encargados de validar la tesis del hoy presidente Pedro Castillo y su esposa, no se encuentran en la Reniec: Jhon Hualcas Reyes y Andrea Jesús Solis Díaz.

A raíz de esta denuncia, la Presidencia de la República compartió un comunicado del mandatario desmintiendo "cualquier acto irregular" en la elaboración de sus tesis de maestría y calificando a la denuncia periodística de "tinte político" y como parte de "un plan desestabilizador".

Asimismo, la Fiscalía anunció el pasado 5 de mayo el inicio de una investigación de oficio contra el Jefe de Estado y su esposa por la presunta comisión de los delitos de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado, la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) y otros organismos debido a un presunto plagio de tesis.

Sin embargo, la comisión auditora de la Universidad César Vallejo concluyó que la tesis de maestría del presidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes mantiene su aporte de originalidad. Además, concluyó que el 43 % de similitudes encontradas en la citada tesis no invalida la investigación.

