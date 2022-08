Padres de familia de Chiclayo anuncian que seguirán mandando a sus niños con mascarillas a sus colegios. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Rosa María Loro

El Ministerio de Educación (Minedu) dispuso a partir de este lunes 29 de agosto el uso facultativo de las mascarillas en escolares a nivel nacional, según un decreto publicado en el diario oficial El Peruano.

Sin embargo, la disposición contempla que el cubrebocas continuará siendo obligatoria para todos los docentes, auxiliares y personal administrativo de los colegios públicos y privados de todo el país.

Pero este anuncio no ha sido respaldado en su mayoría por padres de familia de diferentes regiones. Algunos dicen que los menores no están preparados para asumir esta decisión y para otros sería un riesgo que podría aumentar el número de contagios.

“En realidad, considero, que los niños no están preparados para asumir responsablemente el cuidado. Quizá en el recreo que están al aire libre, pero en el aula debe seguirse usando”, comentó una madre de familia del colegio Innova School de Chiclayo, región Lambayeque.

Por su parte, un conductor de movilidad escolar contó que los niños que traslada siguen usando mascarilla de manera obligatoria por disposición de sus padres.

“Es muy pronto. Todavía estamos en la cuarta ola y hay que cuidarse. Yo hago movilidad escolar y les han exigido los padres a los niños que sigan usando su mascarilla para la protección”, indicó.

Otros padres de Chiclayo pidieron a las autoridades educativas realizar pilotos y simulaciones de niños sin mascarillas, para poder controlar a los niños, sobre todo en horas de recreo y física, cuando los niños dejan de usar los barbijos.

En Cajamarca, los padres de familia indicaron que se debe tener en cuenta que no todos los niños tienen sus dosis completas de vacunas. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Bety Rebaza

En Cajamarca, los padres dijeron que es correcta la medida porque hay personas que se sienten cómodas usando las mascarillas y hay personas que no.

“Como padre de familia me parece una medida correcta. Mi hija, por ejemplo, se siente cómoda usando su mascarilla, le da seguridad, pero otros no la quieren usar y debemos respetar”, precisó, Ernesto Sánchez, padre de familia colegio Cristo Rey.

Otros padres dijeron que se debe tener en cuenta que todos los niños no tienen sus dosis de vacunas completas.

“Creo que es una medida un poco apresurada porque los niños no tienen sus dosis completas de vacunación. Se debería esperar un poco más para tomar esta disposición”, agregó, Mario Urteaga, padre de familia colegio el Carmen.

Consultado sobre este tema, el dirigente del Sutep de Lambayeque, Cevero Guerrero, dijo que esta decisión es apresurada, porque aún hay muchos docentes que no se han vacunado.

En el sur del país, en Arequipa, los padres de familia se mostraron a favor del uso facultativo de este cubrebocas, porque para muchos niños es una molestia durante sus actividades físicas y académicas.

“Mayormente si un niño está resfriado los padres no deberían mandarlo a sus niños a los colegios y así evitar más fácil el contagio. Últimamente he visto en los colegios que los niños no están usando mascarillas, se las quitan. Les impide respirar, se agitan”, comentó una madre de familia.

Escucha nuestros Podcast

En este podcast podrás encontrar ponencias, debates, análisis y también historias inspiradoras que cambian ciudades. Queremos Informar y concientizar sobre la situación actual del entorno en el que vivimos y la importancia de nuestra participación ciudadana como agentes de cambio para construir ciudades que mejoren nuestra calidad de vida.