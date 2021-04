Recuenco Cabrera entra en reemplazo de Coralith García. | Fuente: Composición

El médico epidemiólogo Sergio Recuenco Cabrera fue nombrado como el nuevo encargado de los ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Sinopharm. Recuenco entra en reemplazo de Coralith García, quien renunció el pasado 25 de marzo.

De acuerdo con el portal de Concytec, Recuenco Cabrera es graduado en Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Ha realizado estudios de maestría y doctorado en salud pública en la State University of New York, University at Albany, Estados Unidos.

El especialista ingresa como encargado del ensayo en medio de los reclamos de los voluntarios, quienes solicitan que se abran los ciegos y puedan ser vacunados, tal y como fue el acuerdo al inscribirse.

ANTECEDENTES DEL ENSAYO

El pasado 25 de marzo, Coralith García renunció al cargo de investigadora principal del ensayo clínico. García había reemplazado en el puesto a Germán Málaga, quien fue suspendido en sus funciones tras conocerse que estuvo involucrado en la vacunación irregular de funcionarios, caso conocido como ‘vacunagate’.

Tras la suspensión de Málaga, los voluntarios del ensayo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) denunciaron una serie de lentitudes y malos manejos para que sean vacunados con el preparado de la farmacéutica china de Sinopharm.

Sin embargo, Jorge Abanto, representante del grupo indicó que con la publicación del Decreto Supremo en donde se establecieron medidas para asegurar el acceso a la vacuna contra la COVID-19, se esperaba el nombramiento de un nuevo encargado de los ensayos.

