Este martes 9 de febrero inició la campaña de vacunación contra la COVID-19 en el Perú. Ello luego de que este último domingo llegara el primer lote de 300 mil dosis de vacunas del laboratorio Sinopharm. Se espera que este domingo llegue el segundo cargamento con 700 mil dosis más.

Julio César Cano, intensivista del área UCI del Hospital de la Policía Nacional, recibió la primera dosis de esta vacuna y reflexionó al respecto. "Me sentí contento porque es una esperanza de luz ante el panorama oscuro que vivimos. Recibir esta vacuna para el personal de salud es algo que nos dará tranquilidad para trabajar día a día", dijo para Ampliación de Noticias.

El también mayor de la Policía expresó también su molesta al ver que la población no acata las normas ya que siente que no se valora la labor que vienen haciendo durante la pandemia. "Es decepcionante. Nosotros nos exponemos día a día y ver eso es como si no les interesara la labor que hacemos", dijo.

Asimismo, el médico hizo un llamado a la población y pidió no tener miedo a la vacuna. "Hay que tenerle confianza a esta vacuna porque es la luz al final del túnel. Mientras la mayoría de peruanos no esté vacunado, no hay que bajar la guardia", indicó.

DÍA DOS DE VACUNACIÓN

El segundo día de inmunización contra la COVID-19 comenzó hoy, muy temprano, con el traslado de las vacunas de Sinopharm hacia distintos puntos de Lima.

Desde la sede del Dirección de Salud Lima Este, en El Agustino, partieron varios vehículos llevando las vacunas a ocho locales donde se continuará inmunizando al personal de la primera línea de lucha contra la pandemia.

Se trata de ocho puntos, entre los que están el Centro de Salud Moyopampa, en Chosica; el Complejo Deportivo Ollantaytambo, en Ate; el Centro de Salud Materno Perinatal Lima Este y el Hospital Hipólito Unanue.

