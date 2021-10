La doctora en salud pública e investigadora en enfermedades infecciosas, Valerie Paz Soldán, indicó que se deben evitar las aglomeraciones tanto en espacios abiertos como cerrados para evitar contagios con el nuevo coronavirus. | Fuente: Andina

La doctora en salud pública e investigadora en enfermedades infecciosas, Valerie Paz Soldán, aclaró este viernes que la transmisión del nuevo coronavirus se produce por aerosoles y que esto explica la razón para que el Ministerio de Salud anuncie un replanteamiento en los protocolos de bioseguridad ante la COVID-19.

"Al comienzo de la pandemia, cuando no sabíamos mucho de cómo era la transmisión ciertas prácticas como el pleniluvio, de quitarse la ropa al entrar a tu casa, de lavar todo lo que entra a la casa del supermercado y con el tiempo supimos que la transmisión es por aerosoles y el concepto de estar limpiándose los pies cada vez que uno entra a la casa o cambiándose la ropa no era necesario, realmente teníamos que preocuparnos por los aerosoles y las mascarillas tenían sentido, el tema de las otras estrategias ya no son necesarias, como la de la temperatura, entre otros", dijo en el programa Encendidos.



Importancia de espacios abiertos

Valerie Paz Soldán precisó que los estudios sostienen que la transmisión del nuevo coronavirus en espacios abiertos es mínima, con menos del 1 % de los contagios, ya que las infecciones ocurren en zonas no ventiladas. Indicó que el problema surge cuando se tiene mucha gente aglomerada en un espacio abierto o cerrado.



"Como las medidas que se tomaron con las playas en el verano, entre cerrar toda la playa o botar a una sola personade de ahí que estaba contemplando el mar no tenía sentido y por salud mental y emocional hubise sido mejor encontrar otras alternativas para que no se aglomeren en las playas, pero ocupar los espacios abiertos porque los necesitamos", expresó.

Valerie Paz Soldán también sostuvo que si una persona está vacunada, usa mascarilla, se encuentra en un espacio abierto y practica un deporte, el riesgo de contagio con el nuevo coronavirus es "casi mínimo".



"Si estás caminando por un mercado con mucha gente y no usar mascarilla es diferente. Por eso digo, estar en la playa, separado por 20 metros caminando es una cosa y quitarte la mascarilla es de bajo riesgo.(...) Si estás haciendo ejercicio en un lugar abierto, caminando solo o en un parque o lugar abierto el riesgo es bajísimo", afirmó.

"Ajustarnos a nuestra nueva realidad"

Asimismo, Valerie Paz Soldán consideró que es importante considerar los niveles de riesgo, ya que la COVID-19 estará entre la población por varios años.



"Tenemos que ajustarnos a nuestra nueva realidad que es cómo reducir el riesgo que tenemos a diario, pero a la misma vez cómo regresamos a nuestras vidas normales con el mínimo riesgo. Si estamos usando nuestras mascarillas bien puestas el riesgo para otros debería ser muy bajo incluso en lugares abiertos", dijo.

