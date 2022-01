En la región Lambayeque subió de S/ 1.00 a S/ 3.00 soles el costo del blíster genérico de paracetamol en las principales boticas y farmacias. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Javier Onofre

Los precios de los medicamentos que se prescriben para tratar los síntomas de la COVID-19 empezaron a escasearse en algunas regiones del país. Además, en algunas boticas y farmacias el precio subió dos o tres veces más de su precio normal. Esto a consecuencia del incremento de contagios en las últimas semanas.

En la región Lambayeque subió de S/ 1.00 a S/ 3.00 soles el costo del blíster genérico de paracetamol en las principales boticas y farmacias del centro de Chiclayo. Mientras que en otras se agotó.

Reporteros de RPP Noticias realizaron un recorrido por las droguerías adyacentes al hospital Las Mercedes de Chiclayo y en cinco de las visitadas, tres no contaban con el medicamento.



Respecto a esto la decana del Colegio Químico Farmacéutico de Lambayeque, Cecilia Piedra señaló que este aumento obedecería a la especulación para favorecer la venta de los medicamentos de marca en lugar de los genéricos.

"Ha aumentado casi en un 300% el costo del paracetamol. Me parece que es parte de una estrategia para el alza de precios y sacar otros productos comerciales”, afirmó.



Exhortó a la población a mantener la calma y no adquirir masivamente el paracetamol u otros antigripales.

“Decirle a la población que se tranquilice, porque esta variante es más contagiosa pero no es tan letal como la primera y segunda ola que tuvimos. La gente no debe alarmarse y comprar tanta parecetamol y decirle al gobierno que haya un control de estos productos”, anotó.



Precisó que en Lambayeque hay aproximadamente mil 100 boticas y farmacias y 420 químicos farmacéuticos hábiles.



En lo que va del año en la región se han contagiado 8,016 personas con la Covid-19, según información de la Gerencia Regional de Salud.

PIURA

Mientras tanto, en Piura de las 15 farmacias se ubican en la avenida Grau y la avenida Sánchez Cerro del centro de la ciudad, solo en dos hay paracetamol e ibuprofeno, pero están a punto de agotarse.

La señora Férmina Flores contó que ella recorrió cinco farmacias del centro de la ciudad, pero no encontró paracetamol, solo Supracalm a 1.50 cada pastilla, que es un medicamento compuesto.

“Tengo familiares delicados con la COVID-19 y he salido a buscar medicamentos. No he encontrado en las diversas farmacias, solo acá en el centro que he encontrado este compuesto Supracal que me ha costado un sol cincuenta cada pastilla”, indicó.

Fermina precisó que sus familiares se habrían contagiado en los laboratorios donde trabajan. Así mismo dijo que el medicamento ibuprofeno, al igual que el paracetamol, en estas dos farmacias que quedan cuesta 1.10 el blíster de diez pastillas.

TRUJILLO

En Trujillo, en los últimos días la venta de paracetamol y azitromicina, medicamentos que se prescriben, para los síntomas de la COVID-19, se incrementó en 40 % en las farmacias, ubicadas en el centro histórico de Trujillo.

Nancy, químico farmacéutica de Inkamar, aseguró a RPP que el precio aún se mantiene, pese a la demanda.

“Hay bastante demanda. Es proporcional al incremento de los casos COVID-19. Debe haber subido en un 40% o 50%”, manifestó.

Detalló que el blíster de diez pastillas de paracetamol en la mayoría de farmacias se vende a S/ 1.00 y solo en Mifarma S/ 1.10 céntimos. Mientras que la azitromicina se oferta desde S/ 1.30 hasta los S/ 2.00.

Las farmacias que pertenecen a las grandes cadenas no tiene problemas de abastecimiento; sin embargo, en las pequeñas boticas y farmacias como Farmaflash, ya hay desabastecimiento.

La gerente regional de Salud, Kerstyn Morote, recomendó a los ciudadanos que no se automediquen, pues podrían agravar su estado de salud en esta tercera ola de contagios.

La funcionaria recomendó que acudan a los centros de salud para ser evaluados por un médico y comprar los medicamentos con la receta del profesional.

En La Libertad, en las últimas 24 horas cinco personas fallecieron por la COVID-19.

Los precios de los principales medicamentos prescritos para la sintomatología de COVID-19, mantienen sus tarifas en Huancayo. Esto fue comprobado por reporteros de RPP Noticias tras un recorrido a cinco farmacias del centro de la ciudad.

Al respecto, Minda Flores, farmacéutica de la Farmacia 'Socorro', refirió que en las últimas semanas se ha incrementado la demanda por medicamentos como la azitromicina y paracetamol, pero que han mantenido sus precios.

El precio del blíster genérico de paracetamol se vende en 1.00 y 2.50 soles, mientras que su versión de marca se comercializa entre los 3.50 y 4.00 soles.

La azitromicina tiene un precio más variado, cada pastilla genérica se vende entre el 1.30 y 2.00 soles, pero su versión de marca se vende hasta en 8 soles. El blíster se mantiene entre los 13 soles hasta los 17.50.

Hay que precisar que en lo que va del año, Junín ha experimentado un incremento de contagios por la COVID-19. Según la Dirección de Salud, se han confirmado 6 545 nuevos contagios durante los 18 primeros días de enero. Las hospitalizaciones se mantienen en 132 y la ocupación de camas UCI, en 26.

