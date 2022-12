Violencia social y estado de emergencia, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

| Fuente:

Ninguna razón del mundo bastará para justificar el uso de la violencia, es decir asumir el derecho de decidir quién debe vivir y quién no, qué familia debe hacer duelo y cuál no por la pérdida de un padre, de una hija, de un hermano o hermana. Incendiar y lanzar piedras son manifestaciones de violencia que ninguna protesta social puede justificar. Como en toda sociedad humana hay quienes tienen más razones que otros para protestar contra nuestra organización social. Pero nadie tiene razón si hace correr riesgos a la vida de otros, policías o civiles, andinos o costeños, propietarios o trabajadores. Hacer política consiste en renovar el pacto de convivencia que garantiza los derechos de todos, a vivir en seguridad, a desplazarse y a trabajar. Para eso votamos en elecciones y para eso nos dotamos de normas e instituciones. ¿Cuál es la causa de las protestas? Si se trata de liberar a Pedro Castillo, habrá que responder que su detención es una decisión judicial. Cometer un golpe de estado es un crimen grave contra los valores comunes que no puede ser perdonado. Si algo nos ha enseñado nuestra historia de caudillos y ciudadanos sometidos es que el golpismo nos ha traído siempre corrupción, violencia y envilecimiento de las instituciones. Castillo debe ser condenado, así como sus cómplices e inspiradores. Hoy sesiona el Pleno del Congreso y tendrá lugar también la audiencia que decidirá si se impone 18 meses de prisión preventiva a Castillo. De la justicia esperamos rigor y celeridad. De los congresistas, que se pongan de acuerdo sobre las reformas que debemos hacer para que las próximas elecciones no nos expongan al mismo tipo de alternativa infeliz que permitió la elección de Pedro Castillo. Y del gobierno esperamos que libre al Estado de miles de funcionarios corruptos e incompetentes que han llegado como cuotas de Perú Libre y favores de Pedro Castillo.

Las cosas como son