Vladimir Cerrón dice que mandato de Dina Boluarte terminaría el 2025: "Su salida está prevista entre abril y julio del próximo año"

El líder del partido Perú Libre y exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, criticó en duros términos a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a la que calificó de "títere de la derecha".



"Boluarte es la expresión material y espiritual de la traición, del oportunismo, del egocentrismo y, a la vez, de una mezcla de soberbia con mediocridad. No encuentro ningún valor en su persona", dijo en una entrevista por escrito al programa Cuarto Poder.



Cerrón Rojas, quien se encuentra prófugo desde octubre de 2023 tras ser condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de colusión a raíz del caso Aeródromo Wanka, aseguró que Boluarte Zegarra "no tendrá la oportunidad de dirigirse una vez más al país el 28 de julio de 2025".



"Su salida está prevista entre abril y julio del próximo año. Si es inteligente, debe preparar su sucesión en el poder", indicó.

Vladimir Cerrón negó categóricamente que el Gobierno lo esté protegiendo y afirmó que no mantiene contacto con la presidenta Dina Boluarte. "No acostumbro a tener comunicación con alguien que traiciona al partido", enfatizó.



El dirigente político también rechazó haber estado en el condominio Mikonos, en el distrito cañetano de Asia, al sur de Lima.



“No me preocupa que especulen, pero sí me preocupa el hermetismo de la señora Boluarte, quien no ha dado detalles convincentes de la razón de su estadía en el mencionado condominio, lo que infiere que ahí se realizó una actividad mucho más peligrosa. La hipótesis de haberme visitado, encubierto o trasladado, es solo una cortina de humo”, mencionó.