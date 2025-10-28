Voto digital 2026: guía paso a paso para registrarte en la web de la ONPE desde tu celular

En diciembre se definirá si el voto digital será implementado en las Elecciones Generales 2026. Solo once grupos de electores podrán utilizar esta modalidad de votación, siempre y cuando estén registrados en el portal web oficial de la ONPE desde este 29 de octubre. Descubre todos los detalles en esta nota.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que en diciembre se anunciará si habrá voto digital para las Elecciones Generales 2026, luego de evaluaciones del sistema que se usará.

Si perteneces a uno de los once grupos seleccionados para usar el voto digital, debes iniciar tu registro desde un dispositivo con NFC y tu DNI electrónico (DNIe). Aquí te explicamos, de forma clara y ordenada, cómo hacerlo y qué debes tener a mano. Al finalizar, recibirás por correo los términos y condiciones firmados digitalmente. Además, entre el 14 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026 te llegará un e-mail confirmando tu participación.

Antes de empezar: checklist rápido

DNI electrónico (DNIe) a la mano.

PIN del DNIe activo. (No lo compartas con nadie)

Celular con NFC (y el NFC encendido).

Conexión estable a Internet.

Correo electrónico vigente (revisarás allí un código de verificación).

Pertenecer a uno de los once grupos seleccionados para el voto digital (Consulta aquí)

seleccionados para el voto digital (Consulta aquí) Dato clave: una vez que se abra la página de registro desde ONPE ID, tendrás 15 minutos para completar el trámite.

Registro desde el celular: paso a paso

Ingresa al portal votodigital.onpe.gob.pe

Instala el aplicativo ONPE ID Toca “Empezar”. Lee Términos y Condiciones y la Política de privacidad. Lee detenidamente y si estás de acuerdo, marca las casillas y pulsa “Aceptar”. Elige “Validar DNI electrónico” para iniciar tu identificación digital. En la pantalla de ONPE ID, toca “Continuar”. Escanea tu DNIe acercándolo al celular. No lo retires hasta ver “lectura correcta”. Ingresa el PIN de tu DNIe y presiona “OK”. Si tienes el DNI electrónico número 3 ingresa el código CAN (Código de 6 dígitos que se encuentra en la esquina inferior derecha del anverso del DNI electrónico (DNIe) es el código de verificación) Vuelve a escanear el DNIe. Si el PIN es correcto, verás “validando certificados”. ONPE ID se cerrará y se abrirá la web de registro del voto digital. Desde aquí corre el plazo de 15 minutos. Escribe tu correo electrónico vigente y toca “Enviar”. Revisa tu bandeja de entrada: recibirás un código de verificación. Ingresa el código recibido en tu bandeja y pulsa “Continuar”. Verás el aviso “Estás por finalizar el proceso de tu registro” y el recordatorio de que este será el único medio para votar. Si estás de acuerdo, marca la casilla y toca “Continuar”. Se mostrarán nuevamente los Términos y Condiciones del registro y uso del voto digital (puedes descargarlos). Pulsa “Continuar”. Aparecerá la ventana “Firma de Términos y Condiciones”. Elige “Aceptar”. En la nueva ventana haz clic en firmar Se abrirá ONPE ID: toca “Continuar”, escanea el DNIe y espera “lectura correcta”. Si tienes DNI electrónico versión 3 ingresa el código CAN, para las otras versiones de DNI electrónico ingresa el PIN del DNIe, presiona “OK” y vuelve a escanear el DNIe. Verás “documento firmado digitalmente”. El módulo de registro confirmará que finalizaste el proceso. Revisa tu correo: recibirás un archivo adjunto con los Términos y Condiciones firmados digitalmente. Confirmación: entre el 14 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026 te llegará un e-mail confirmando tu participación.

Consejos para evitar errores

NFC : verifica que esté activado en ajustes (Conexiones/Dispositivos). Si falla la lectura, retira la funda del celular, acerca lentamente el DNIe a la zona del lector y manténlo quieto hasta “lectura correcta”.

PIN del DNIe : si lo olvidaste o está bloqueado , deberás resetearlo por los canales de Reniec (virtual o presencial).



Tiempo : el límite de 15 minutos es estricto.

Seguridad: no compartas tu PIN ni permitas que terceros manipulen tu DNIe.

¿Qué pasa después?

Guarda el e-mail con el adjunto de términos firmados: es tu constancia.

La confirmación oficial de participación llegará por correo.

El día de la votación, solo podrás sufragar de manera digital (según las condiciones que aceptaste) y si se aprueba el voto digital, esto se conocerá en diciembre de 2025, según informó el Jurado Nacional de Elecciones.