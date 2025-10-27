Elecciones 2026: verifica en RENIEC si tus datos en el Padrón Electoral son correctos

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publicó el Padrón Electoral inicial; es decir, la lista de peruanos habilitados para votar en las próximas Elecciones Generales 2026. Desde hoy 27 de ocubre hasta el 31 de octubre, los electores podrán revisar -de forma virtual y física- si sus datos o de sus familiares, como nombre, dirección o edad, figuran correctamente en esta lista.

De forma virtual, la lista del padrón electoral inicial se puede visualizar en este sitio web y de forma física en espacios públicos de 440 distritos de 22 regiones donde la cobertura de internet es nula o casi nula.

Cabe precisar que esta lista se elaboró tras el cierre del Padrón Electoral el 14 de octubre; es decir, están consignados los datos que el ciudadano actualizó hasta esa fecha.

¿Qué hacer si hay datos incorrectos en el padrón?

La jefa del Reniec, Carmen Velarde Koechlin, explicó que si los ciudadanos encuentran alguna omisión o error en el registro de sus nombres o apellidos, dirección o número del DNI, pueden presentar el reclamo con el sustento respectivo. En el caso de que se trate de un familiar o una tercera persona, deberán presentar una tacha.

La titular del organismo electoral, resaltó que es importante la participación de los ciudadanos para que revisen sus datos en las listas publicadas. “Por ejemplo, si una persona ha fallecido o si su defunción no ha sido registrada en el Reniec, se puede solicitar una tacha para su retiro del Padrón Electoral. También podría darse el caso del nombre de una persona recluida en un centro penitenciario y que no debería figurar en el padrón”, indicó.

Para realizar el reclamo o tacha se debe descargar el formulario correspondiente disponible en esta página web, previamente ingresando su DNI y dirigiéndose a la pestaña de "Descarga de Formatos - Solicitud de eliminación o tacha" y luego ingresarlo en la Mesa de Partes Virtual del Reniec ingresando a este link.

En las localidades donde está el padrón electoral impreso, las personas podrán solicitar el formato a los agentes que se encontrarán en el lugar hasta el 31 de octubre.