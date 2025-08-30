Amazonas: trabajadores de salud paralizan sus actividades porque temen que etnia awajun los procesen por brujería

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los trabajadores del centro de salud de Huampami, ubicado en el distrito selvático del Cenepa, en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), paralizaron sus labores por seis horas, porque temen que la etnia awajun los procese por temas de brujería en caso de que alguna persona falleciera. Así lo reportó Bernardo Chávez Peralta, jefe de esta Microred de salud.

El médico Gustavo Saavedra Gutiérrez puso como ejemplo que, si algún paciente afectado con VIH falleciera, los pobladores indígenas no creerían que muriese por esta enfermedad, sino que asociarían el deceso a un caso de hechicería.

Otro de los motivos de la paralización es la reciente muerte del padre de un trabajador técnico del centro de salud, quien fue acusado de brujería.

Esta situación ha alertado al personal, pues temen que en cualquier momento sean llevados a las asambleas públicas por el fallecimiento de algún paciente y, posteriormente, sometidos a estos juzgamientos.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Personal médico sensibiliza sobre la importancia de las vacunas, pero algunos siguen desconfiando

Los médicos y enfermeras contaron que trabajan temas de sensibilización con la población awajún y que algunos sí comprenden; sin embargo, dijeron que otros se muestran reacios y aún dudan de la efectividad de las vacunas para prevenir enfermedades en niños y adultos.

Durante la paralización, los trabajadores portaban pancartas con lemas que decían: “La brujería no existe, no más asesinatos por creer en brujería”.