Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Perú refuerza presencia militar en Santa Rosa de Loreto tras tensión diplomática con Colombia [VIDEO]

Refuerzan patrullaje militar en Santa Rosa de Loreto
Refuerzan patrullaje militar en Santa Rosa de Loreto | Fuente: RPP
Jorge Luis Pinedo Barrera

por Jorge Luis Pinedo Barrera

·

Soldados del Ejército del Perú realizaron esta noche un patrullaje a pie por las principales calles del distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla Chinería.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Loreto
00:00 · 03:58

En medio de las crecientes tensiones diplomáticas en la zona de frontera con Colombia, las autoridades peruanas han reforzado las medidas de seguridad en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla Chinería, en la región Loreto.

Y es que aproximadamente 20 soldados del Ejército Peruano (EP) iniciaron esta noche un patrullaje a pie por las principales calles de la mencionada jurisdicción, partiendo desde el puerto local.

El despliegue, realizado en formación y con armamento completo, se activó inmediatamente después del cierre fronterizo habitual, que se establece entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m., para las tres ciudades que convergen en la región amazónica: Santa Rosa de Loreto (Perú), Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil).

Otras medidas

Durante la jornada también se observó la presencia de la Marina de Guerra del Perú patrullando el río Amazonas, especialmente en la zona de la isla Chinería, luego de que el precandidato presidencial colombiano, Daniel Quintero, colocara una bandera de su país en dicho territorio, un acto que ha sido percibido como una provocación.

Por otra parte, el número de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) destacados en el puesto de vigilancia fronteriza ha sido duplicado, pasando de 13 a 26 efectivos.

Cabe señalar que, a pesar del ambiente de incertidumbre generado por los recientes acontecimientos, la población de Santa Rosa de Loreto ha recibido de manera positiva el aumento de la presencia militar y policial, al considerar que ello contribuye a reforzar su seguridad.

El distrito de Santa Rosa, situado en la isla Chinería, en la región Loreto, se ha convertido en el centro del impase diplomático entre Perú y Colombialuego de que el presidente Gustavo Petro acusara a nuestro país de haber 'copado' territorio colombiano en la Amazonía.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Ejército peruano Colombia Perú Isla Chinería Santa Rosa de Loreto Loreto

Más sobre Loreto

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA