Dina Boluarte responde a críticas durante firma de convenio para construcción de El Frontón: "Es fácil decir no se puede"

Dina Boluarte cuestiona a quienes critican construcción de penal El Frontón:
"Es fácil criticar, salir en distintos medios de comunicación y decir, no se puede. ¿Y qué hicieron cuando eran autoridades?", manifestó Boluarte. | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

Desde que se conoció el proyecto, la jefa de Estado afirmó que un grupo "muy reducido y pesimista" ha venido cuestionando su viabilidad. "No nos vamos a detener en aquellas palabras antipatriotas", comentó.

Gobierno
00:00 · 14:14

La presidenta Dina Boluarte encabezó este miércoles la firma del convenio para la construcción del penal El Frontón. Durante la ceremonia, la jefa de Estado respondió a las críticas de distintos sectores sobre este proyecto.

"Es fácil criticar, salir en distintos medios de comunicación y decir no se puede. ¿Y qué hicieron cuando eran autoridades, qué solución dieron al problema cuando eran ministros? Ahora todos son generales después de la batalla", aseguró.

En esa línea, aseguró que, tras conocerse la intención del Gobierno con este proyecto, un grupo "muy reducido y pesimista" quiso cuestionar su viabilidad. "Nosotros seguiremos impulsando, no nos vamos a detener en aquellas palabras antipatriotas", comentó.

En su alocución, la mandataria mencionó que su Gobierno decidió impulsar la viabilidad para la reapertura de El Frontón como parte de su política de modernización y reorganización del sistema penitenciario, así como el objetivo de enfrentar el hacinamiento en los penales del país.

"Con la construcción de este nuevo penal, queremos asegurar que los delincuentes más peligrosos estén sometidos a un aislamiento efectivo, una distribución estratégica, y un régimen estricto, con vigilancia las 24 horas del día, restricciones de comunicación, y desplazamiento", mencionó.

Inversión de 500 millones en nuevo penal

Así, afirmó que el sistema de seguridad de este nuevo establecimiento permitirá restringir las comunicaciones de sus 2 000 internos, dando "un golpe certero" a las organizaciones criminales que operan desde los penales. 

Según Boluarte, la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre los ministerios de Justicia, Vivienda y Defensa incluye que el Ejército del Perú, a través de su cuerpo de ingenieros, sea quien ejecute el movimiento de tierras en la isla para iniciar la edificación del nuevo penal.

Precisó también que los internos considerados "de alta peligrosidad" serán los enviados a este nuevo centro penitenciario.

"Este proyecto contempla una inversión estimada de 500 millones de soles. Se desarrollará en un área superior a los 57 mil metros cuadrados, donde se cumplirá con los más altos estándares de seguridad. Este proyecto se realizará bajo criterios estrictamente técnicos, gracias al trabajo de los equipos profesionales de los ministerios competentes", apuntó.

