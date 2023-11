Áncash: 20 fallecidos deja volcadura de bus inteprovincial que cayó a un abismo en Corongo

Actualidad "La carretera está en pésimas condiciones", dijo el alcalde Carlos Pinedo

Bus interprovincial volcó y cayó a un abismo en Corongo | Fuente: RPP

La caída a un abismo de un bus de la empresa interprovincial "La Perla del Altomayo" dejó 20 pasajeros fallecidos y 6 heridos, en el distrito de Cusca, provincia de Corongo, en la región Áncash, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional.

El bus que se dirigía de Tayabamba, región La Libertad, a la ciudad de Lima se precipitó unos 300 metros en la vía nacional PE – 12A, tramo Taricá – Yánac, sector Quircatay y aún la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa con las labores de recuperación de los cuerpos.

Carlos Pinedo, alcalde distrital de Yanac, pidió al Gobierno central que mejoren este tramo de la carretera Huarochirí - Sihuas - Huacrachuco donde diariamente se trasladan personas.

"Esta carretera que está en pésimas condiciones y que producto de eso, de esas fallas que está todo hueco, ahora las consecuencias. Al ministro de Transporte que ponga bastante hincapié en este tramo de Huarochirí - Sihuas - Huacrachuco. No hay que esperar más muertes. Y la carretera está pesima, a pesar que han venido técnicos del Ministerio de Transportes, pero no se pronuncian y no actúan", expresó

La subprefecta de la provincia de Corongo, informó que, para el apoyo en la búsqueda, rescate y traslado de los heridos, se dirigieron a la zona efectivos de la Comisaría PNP Corongo, Sihuas y la Pampa, se espera que la fiscalía llegue a la zona a realizar el levantamiento de los cadáveres y las diligencias de ley.

Cifras de la Defensoría y PNP

De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo del 2023, Lima es la región que registra la mayor cantidad de accidentes, con el 52 % de casos; seguida de La Libertad y Arequipa, con el 6 % en cada una; y Cusco, con el 4 % de los casos.

El Segundo Reporte sobre Accidentes de Tránsito señala que se observa un aumento gradual de las víctimas por siniestros viales, pasando de 38 447 personas heridas y 2 159 fallecidas, durante el 2020, a 53 544 personas heridas y 3 311 fallecimientos al 2022.

Para la Defensoría del Pueblo, entre las principales causas de los accidentes de tránsito se encuentran la imprudencia de quienes conducen los vehículos y el exceso de velocidad.

"Se indica que las cifras de accidentes se elevaron de 74 624 casos, en 2021, a 83 881, en 2022, ubicándose muy cerca del valor reportado en 2019, con 95 800 casos", refiere el documento.

Además, la última actualización de los datos de la División de Tránsito y Seguridad Vial se estima que mensualmente más de 200 personas fallecen por accidentes de tránsito en regiones. Solo el 2023, más de 3 300 personas murieron por lesiones graves en estos incidentes.