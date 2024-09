Cuatro fallecidos y cinco mil hectáreas de cobertura natural destruidas dejan los incendios forestales en Áncash

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los incendios forestales que continúan golpeando a la región Áncash han cobrado la vida de una cuarta persona, en esta ocasión en el distrito de Jangas, provincia de Huaraz. Así lo confirmó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional.

El fallecido fue identificado como Luciano Delgado Abal (78), quien falleció cuando intentó ayudar a apagar el fuego. Las otras tres víctimas se dieron en las provincias de Huari, Bolognesi y Pallasca.

Según el consolidado del COER Áncash, hasta el jueves 12 de setiembre se han registrado 230 incendios forestales en toda la región. Las provincias con mayor número de casos son Huaraz, Huari, Yungay y Huaylas (16). Los distritos más afectados son Independencia (24), San Marcos (9), Huaraz y Chimbote (8 cada uno).

Hasta la fecha se estima la destrucción de cinco mil hectáreas de cobertura natural (incluidos pastizales y arbustos), 30 hectáreas de cultivos perdidos y tres hectáreas de bosques arrasados. Además, 13 animales han perecido y 128 personas se han visto afectadas en sus medios de vida. Entre los daños a viviendas se reportan 14 personas damnificadas, 11 viviendas afectadas y 15 chozas calcinadas, según reporte del Coer.

La Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres de Áncash informó que viene realizando el informe técnico para solicitar al Gobierno Nacional la declaratoria de Estado de Emergencia, medida que fue acordada tras una sesión extraordinaria de la Plataforma Regional de Defensa Civil que realizaron hoy las autoridades.

"No hay forma de detenerlo"

Fuertes incendios forestales también suceden en las provincias de Bongará, Luya y Chachapoyas, en la región de Amazonas, los cuales han destruido grandes áreas de flora y fauna e incluso afectaron sitios arqueológicos, como los sarcófagos de Léngate y el Pueblo de los muertos.



Heidy Tuesta Portocarrero, decana del Colegio de Notario de Amazonas, pidió el apoyo del Ejecutivo para sofocar el siniestro que empezó hace ocho días. En entrevista con RPP, explicó que la situación es "crítica" y "grave" en el distrito de Lámud (provincia de Luya). "Sigue el fuego y no hay forma de detenerlo", lamentó.



La abogada cuestionó que el Gobierno no proporcione la ayuda que se requiere. "No tenemos el apoyo del Gobierno central. Hasta ahora no han llegado los helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú", dijo. Aparentemente, el denso humo ha impedido que las aeronaves de dicha institución militar llegaran a las zonas devastadas.