Nuevo atentado con explosivos en Trujillo: esto es lo que se sabe del ataque perpetrado en la urbanización La Rinconada

La ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, vivió otra noche de zozobra tras la detonación de un artefacto explosivo, presuntamente dinamita, en el frontis de una vivienda de la urbanización La Rinconada.

El atentado, ocurrido la noche de ayer, jueves, en la calle 5 de Los Sauces, ha dejado un saldo de al menos 17 viviendas afectadas, principalmente por la rotura de las lunas de las ventanas debido a la potencia de la onda expansiva.

Epicentro y daños

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), el punto de origen de la explosión fue la puerta de la cochera de la vivienda atacada. La estructura, que era de madera, quedó completamente destruida.

Pese a la fuerza de la detonación, las autoridades han indicado que, en una inspección preliminar, no se han registrado afectaciones a la estructura propia de las viviendas y los daños son -en su mayoría- materiales, como los vidrios rotos.

Situación actual

Esta mañana, se registró la presencia de un patrullero de la PNP, así como personal de Seguridad Ciudadana, que todavía permanece en el lugar.

La zona de impacto, que abarca un cuadrante de al menos cinco casas, ha sido cercada con una cinta amarilla de peligro.

Por lo pronto, se está a la espera de la llegada de los agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y de Criminalística para realizar las labores de peritaje correspondientes.

Mientras tanto, personal de limpieza pública se encuentra en la calle, retirando los restos de vidrios que quedaron esparcidos por la vía.

Presunto caso de extorsión

Los vecinos de La Rinconada se encuentran bastante preocupados, ya que, según indicaron, no es la primera vez que sucede un hecho similar este año, y confirmaron que se trata del segundo ataque contra la misma vivienda.

Todo apunta a que se trataría de un nuevo caso de extorsión, un delito que mantiene en vilo a la región.

Este atentado se suma a las alarmantes cifras que golpean a La Libertad: solo en lo que va del 2025, ya se han registrado al menos 1,800 denuncias formales por extorsión y más de 200 detonaciones con explosivos.

Por lo pronto, la PNP se encuentra desarrollando las diligencias correspondientes para lograr la pronta identificación y captura de los responsables de este nuevo atentado en Trujillo.