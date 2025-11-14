Detonan explosivo en una vivienda de la urbanización La Rinconada en Trujillo y onda expansiva afecta a otras 16 casas

Una detonación de un artefacto explosivo afectó el frontis de una vivienda ubicada en la calle Los Sauces, urbanización La Rinconada, en el distrito y provincia de Trujillo, en la región La Libertad, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Según los videos a los que tuvo acceso RPP, la explosión provocó daños en las lunas, puertas y estructuras del inmueble.

Tras realizar las evaluaciones correspondientes, el COER determinó que otras 16 viviendas resultaron afectadas por la onda expansiva, debido a la intensidad de la detonación. Además, señaló que no se registraron víctimas ni personas heridas.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran en la zona investigando las causas del hecho y resguardando el área a fin de proteger a los vecinos.

La Libertad: detonación en urbanización La Rinconada provoca daños en casa | Fuente: Cortesía

Otros casos

Cabe recordar que en setiembre último, desconocidos perpetraron un atentado conta una vivienda de tres pisos ubicada en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, en la urbanización Las Quintanas, también en Trujillo.

La onda expansiva del estallido causó daños a un vehículo y viviendas próximas al parque Perpetuo Socorro, generando conmoción y temor entre los habitantes de la zona.

Asimismo, a mediados de agosto, otra explosión sacudió la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, dejando al menos cinco personas heridas y afectando un número considerable de predios.