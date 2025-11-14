Últimas Noticias
Detonan explosivo en una vivienda de la urbanización La Rinconada en Trujillo y onda expansiva afecta a otras 16 casas

La explosión afectó una vivienda ubicada en la calle Los Sauces, urbanización La Rinconada, en el distrito y provincia de Trujillo.
La explosión afectó una vivienda ubicada en la calle Los Sauces, urbanización La Rinconada, en el distrito y provincia de Trujillo. | Fuente: COER
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran en la zona investigando las causas del hecho y resguardando el área a fin de proteger a los vecinos.

La Libertad
00:00 · 00:42

Una detonación de un artefacto explosivo afectó el frontis de una vivienda ubicada en la calle Los Sauces, urbanización La Rinconada, en el distrito y provincia de Trujillo, en la región La Libertad, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Según los videos a los que tuvo acceso RPP, la explosión provocó daños en las lunas, puertas y estructuras del inmueble.

Tras realizar las evaluaciones correspondientes, el COER determinó que otras 16 viviendas resultaron afectadas por la onda expansiva, debido a la intensidad de la detonación. Además, señaló que no se registraron víctimas ni personas heridas.

La Libertad: detonación en urbanización La Rinconada provoca daños en casa
La Libertad: detonación en urbanización La Rinconada provoca daños en casa | Fuente: Cortesía

Otros casos

Cabe recordar que en setiembre último, desconocidos perpetraron un atentado conta una vivienda de tres pisos ubicada en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, en la urbanización Las Quintanas, también en Trujillo.

La onda expansiva del estallido causó daños a un vehículo y viviendas próximas al parque Perpetuo Socorro, generando conmoción y temor entre los habitantes de la zona.

Asimismo, a mediados de agosto, otra explosión sacudió la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, dejando al menos cinco personas heridas y afectando un número considerable de predios.

