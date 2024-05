Áncash: ordenan 9 meses de prisión preventiva contra sospechosos de asesinar a un joven a la salida de una discoteca

Áncash Ordenan 9 meses de prisión preventiva contra sospechosos de asesinar a joven a las afueras de discoteca

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Recuay dispuso nueve meses de prisión preventiva contra dos jóvenes, investigados por el presunto asesinato de Christopher Vergara Tarazona, ocurrido a la salida de una discoteca en el distrito de Catac, región Áncash.

Daniel Gustavo Gamarra Huamán y Yosely Milena Antaurco Espíritu son investigados por presuntamente propinar una golpiza que causó la muerte del ciclista de 26 años tras asistir al local nocturno el sábado, 11 de mayo, según informó la Corte Superior de Justicia.

Un día después, la madre de la víctima, Mery Tarazona, comentó en RPP que las cámaras de seguridad de la discoteca lograron captar a su hijo con un grupo de amigos. En las imágenes, se observa a Vergara salir del establecimiento con un celular a la mano pasadas las 11 de la noche, minutos antes de que una mujer de su mismo grupo haya hecho lo propio.

"Yo no encontraba a mi hijo. He tenido que buscarlo por todos lados, incluso, me apersoné hasta la discoteca. En eso, un señor me dice que hay una persona muerta al lado de la discoteca. He ido a corroborar si era mi hijo y, efectivamente, era mi hijo", mencionó.

Poco después, los sospechosos fueron detenidos, pues se supo que fueron ellos quienes vieron a Christopher con vida por última vez. Tras ello, fueron trasladados a la Divincri de Huaraz para ser interrogados.

Trasladados a penal de Huaraz

La noche del lunes se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos, en donde estuvieron presentes los deudos del joven, quienes junto con los pobladores del lugar exigieron celeridad en las investigaciones.

En las siguientes horas ambos investigados serán trasladados al penal Víctor Pérez Liendo de Huaraz, donde cumplirán el plazo de la prisión preventiva.