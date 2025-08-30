Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Crimen en Áncash: sicarios asesinan a balazos a exrecluso en Nuevo Chimbote

Áncash: sicarios asesinan a balazos a exrecluso en Nuevo Chimbote
Áncash: sicarios asesinan a balazos a exrecluso en Nuevo Chimbote | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Hasta el lugar del crimen llegaron los peritos de criminalística, quienes encontraron más de 10 casquillos de bala. La Policía Nacional continúa con las diligencias correspondientes, aunque se sospecha de un ajuste de cuentas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Actualidad
00:00 · 01:00

Crimen en la región Áncash. Sicarios asesinaron a balazos a un exrecluso en el asentamiento humano Costa Verde, en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, informó a RPP la Policía Nacional. 

La víctima mortal fue identificada como John Richard Nicolás Ángeles y su muerte se produjo en plena vía pública. 

De acuerdo con información policial, junto con la víctima estaba el ciudadano Luis Changuaque Ñiquen, quien fue alcanzado por las balas y resultó gravemente herido. 

Changuaque Ñiquen actualmente se encuentra internado en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, donde el personal médico informó que su estado es reservado. 

Hasta el lugar del crimen llegaron los peritos de criminalística, quienes encontraron más de diez casquillos de bala.

La Policía Nacional continúa con las diligencias correspondientes, aunque se sospecha de un ajuste de cuentas.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Policía Policía Nacional del Perú Áncash inseguridad ciudadana

Más sobre Áncash

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA