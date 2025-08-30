Crimen en Áncash: sicarios asesinan a balazos a exrecluso en Nuevo Chimbote

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Crimen en la región Áncash. Sicarios asesinaron a balazos a un exrecluso en el asentamiento humano Costa Verde, en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, informó a RPP la Policía Nacional.

La víctima mortal fue identificada como John Richard Nicolás Ángeles y su muerte se produjo en plena vía pública.

De acuerdo con información policial, junto con la víctima estaba el ciudadano Luis Changuaque Ñiquen, quien fue alcanzado por las balas y resultó gravemente herido.

Changuaque Ñiquen actualmente se encuentra internado en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, donde el personal médico informó que su estado es reservado.

Hasta el lugar del crimen llegaron los peritos de criminalística, quienes encontraron más de diez casquillos de bala.

La Policía Nacional continúa con las diligencias correspondientes, aunque se sospecha de un ajuste de cuentas.