Caso Saweto: Alemania, Canadá, Noruega y Reino Unido saludan sentencia a responsables por crimen contra líderes indígenas

Las embajadas de Alemania, Canadá, Noruega y Reino Unido, en una declaración conjunta, saludaron la ratificación de la Corte Superior de Justicia de Ucayali que estableció, en segunda instancia, la sentencia de 28 años y tres meses de prisión efectiva contra cuatro de los cinco responsables por el asesinato de cuatro líderes indígenas peruanos en 2014, conocido como el caso Saweto.

En el comunicado, las embajadas sostuvieron que la decisión judicial representa un "paso importante en la lucha contra la impunidad" y en el reconocimiento del rol de las comunidades indígenas en la protección del medio ambiente, en donde destacaron que la lectura de la sentencia haya sido leída en la lengua nativa asháninka, aparte del castellano.

"Consideramos que esta decisión contribuye a fortalecer la protección de personas defensoras de derechos humanos y ambientales en el Perú, y en ese sentido, esperamos que se avance hacia su implementación efectiva. Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y con quienes trabajan por la justicia y la defensa del bosque amazónico", finalizaron en el comunicado.

Declaración conjunta de las embajadas de Alemania, Canadá, Noruega y Reino Unido, con respecto a la sentencia del caso Saweto.

Sentencia

Como se recuerda, Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta fueron hallados responsables de haber dado la orden para asesinar a las víctimas, mientras que se determinó que los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix fueron quienes cometieron los crímenes.

De acuerdo con la sentencia, los imputados deberán apagar una reparación civil de 100 mil soles por cada uno de los defensores asesinados en el año 2014, cuyos nombres son Edwin Chota Valera, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y Leoncio Quintisima Meléndez.

En septiembre del 2014, estos dirigentes de la comunidad alto Tamaya-Saweto fueron emboscados y asesinados tras denunciar prácticas de tala ilegal en la Amazonía.

"Un martirio de sufrimiento"

Al respecto, Jamer López, presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), contó en RPP el largo camino que emprendió su comunidad para la búsqueda de justicia en este caso y lo que significa esta sentencia que, para él, se constituyó como la apertura de "un camino de esperanza" ante el asesinato impune de líderes indígenas, cuya cifra asciende a 36 desde el 2013, según datos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

"Para nosotros ha sido todo un martirio de sufrimiento porque este caso, en un primer momento, fue llevado todo a fojas cero. Sin embargo, luego se repuso y nuevamente se prosiguió con el proceso mismo. Son largos 11 años de persistencia, de resistencia también, y creo que, sobre todo, los familiares han logrado esto. Pero no solamente representa la lucha o la resistencia de cuatro lideresas, que son los familiares directos de cada líder asesinado, sino representa la lucha de todo el colectivo de los pueblos indígenas que estamos asentados desde la Amazonía peruana", enfatizó.