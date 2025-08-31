Áncash: una camioneta cae a precipicio en la ruta Cátac-Huari y deja tres personas fallecidas

El accidente también dejó dos personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital de Recuay. La Policía Nacional investiga las causas de este suceso.

Una camioneta cayó a un precipicio y dejó como saldo tres personas fallecidas. El accidente ocurrió en la ruta Cátac-Huari, cerca de la laguna Querococha, en la sierra de Áncash.

Las víctimas fueron identificadas por la Policía Nacional como Elpelinda Cisneros Sifuentes (47), su hijo de ocho años y la joven Maryland Cisneros Talaverano (20).

El accidente también dejó dos personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital de Recuay.

Según el reporte policial, el vehículo se desplazaba desde Lima con destino a Huacaybamba, pero se salió de la vía, en las inmediaciones del túnel de Cahuish.

Las causas del accidente son materia de investigación por parte del personal de la comisaría de Cátac.