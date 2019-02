Nala, la perra que mordió al niño, permanece en observación por 10 días. Después de ese tiempo se sabrá si será sacrificada. | Fuente: RPP Noticias

María Morales Aranda, dueña de la perra pitbull que atacó a un niño de 11 años este martes, permanece detenida en Chimbote, acusa por el presunto delito de lesiones graves. El menor se encontraba jugando fútbol en el pueblo joven El Balcón, de Chimbote (región Áncash).



La perra de nombre Nala permanece en observación por 10 días, debido a su nivel de agresividad, luego de este tiempo se sabrá si tendrá que ser sacrificada. Mientras tanto el niño se encuentra estable en el hospital La Caleta, donde fue sometido a una primera intervención quirúrgica.



El menor, quien tuvo lesiones severas en el cráneo, se someterá a una segunda intervención la próxima semana y posteriormente a una tercera para poder reconstruir su rostro. La dueña del can dijo que se hará responsable de los gastos de lo ocurrido.



"No hemos querido que esto suceda, pero ha sucedido. Yo me voy a hacer cargo, pero pido por favor que no vayan a mi casa a agredir a mis hijos, a tirar piedras en mi ventana, porque ellos no tienen la culpa. Yo asumo mi responsabilidad, no estoy evadiendo, pero eso no implica que los vecinos como delincuentes me avienten trapos de sangre en la cara, piedras", dijo la duña de la perra a RPP.