Callao: asesinan a balazos a un hombre en la zona de Corongo

Desconocidos asesinaron este sábado a balazos a un hombre en la zona de Corongo, en la provincia constitucional del Callao.

El hecho ocurrió en el cruce de los jirones Yurimaguas y Oxapampa, a pocos metros de una fiesta infantil.

La víctima fue identificada como Karls Mejía García, de 34 años.

Vecinos señalaron que la víctima caminaba por la zona cuando fue interceptada por criminales que se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes dispararon a quemarropa hasta en diez oportunidades.

El hombre fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde solo se confirmó su deceso.

Agentes policiales de la Comisaría de Ciudadela Chalaca ya se encuentran realizando las primeras investigaciones de este nuevo crimen que se registra en el primer puerto del país.