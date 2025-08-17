Policía captura a ‘Los terribles de Pasamayo’ tras robo de camión con 30 toneladas de mercadería

Durante el operativo, se logró la detención de tres personas, entre ellas dos ciudadanos peruanos y un argentino.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En una rápida y eficaz acción policial, efectivos de la División de Protección de Carreteras (Divprcar) de Chancay capturaron a tres integrantes de la banda delincuencial ‘Los terribles de Pasamayo’, quienes habían robado un camión cargado con 30 toneladas de productos de limpieza valorizado en aproximadamente 100 000 soles.

El hecho criminal se produjo a la altura del kilómetro 19 de la Panamericana Norte, en la vía conocida como Pasamayo, según informó el coronel PNP, Alberto Laureano Espíritu, jefe de la Divprcar.

Asimismo, señaló que el vehículo con la mercadería fue recuperado cuatro horas después de cometido el robo, tras una intensa operación de búsqueda que culminó en el kilómetro 82 de la Panamericana Norte, en la localidad de Chancay, provincia de Huaral, en la región Lima Provincias.

Durante el operativo, se logró la detención de tres personas, entre ellas dos ciudadanos peruanos y un argentino.

El vehículo y la carga fueron devueltos a sus legítimos propietarios, quienes formalizaron la denuncia en la comisaría del sector.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la División de Investigación Criminal de Huaral para continuar con las diligencias correspondientes.