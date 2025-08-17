Últimas Noticias
Policía captura a ‘Los terribles de Pasamayo’ tras robo de camión con 30 toneladas de mercadería

Los detenidos han sido puestos a disposición de la División de Investigación Criminal de Huaral.
Los detenidos han sido puestos a disposición de la División de Investigación Criminal de Huaral. | Fuente: Andina/Referencial
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Durante el operativo, se logró la detención de tres personas, entre ellas dos ciudadanos peruanos y un argentino.

Policiales
00:00 · 01:40

En una rápida y eficaz acción policial, efectivos de la División de Protección de Carreteras (Divprcar) de Chancay capturaron a tres integrantes de la banda delincuencial ‘Los terribles de Pasamayo’, quienes habían robado un camión cargado con 30 toneladas de productos de limpieza valorizado en aproximadamente 100 000 soles.

El hecho criminal se produjo a la altura del kilómetro 19 de la Panamericana Norte, en la vía conocida como Pasamayo, según informó el coronel PNP, Alberto Laureano Espíritu, jefe de la Divprcar.

Asimismo, señaló que el vehículo con la mercadería fue recuperado cuatro horas después de cometido el robo, tras una intensa operación de búsqueda que culminó en el kilómetro 82 de la Panamericana Norte, en la localidad de Chancay, provincia de Huaral, en la región Lima Provincias. 

Durante el operativo, se logró la detención de tres personas, entre ellas dos ciudadanos peruanos y un argentino.

El vehículo y la carga fueron devueltos a sus legítimos propietarios, quienes formalizaron la denuncia en la comisaría del sector.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la División de Investigación Criminal de Huaral para continuar con las diligencias correspondientes.

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

