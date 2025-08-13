Últimas Noticias
Áncash: asesinan a expolicía y su sobrino mientras realizaban labores de seguridad en una obra

El crimen ocurrió en el distrito de Nepeña, provincia del Santa, en la región Áncash.
El crimen ocurrió en el distrito de Nepeña, provincia del Santa, en la región Áncash. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Según la hipótesis de la Policía Nacional, ambos habrían sido atacadas por una banda criminal dedicada a extorsionar mediante el cobro de cupos.

Áncash
00:00 · 01:28

Dos personas fueron asesinadas a balazos mientras brindaban servicio de seguridad en una obra de construcción de pistas y veredas, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

El ataque se registró en el sector de Solidex Alto, ubicado en el centro poblado de San Jacinto, en el distrito de Nepeña, provincia del Santa, en la región Áncash.

Las víctimas fueron identificadas como el policía en situación de retiro, César Sihuas Gonzales, exintegrante del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chimbote, y su sobrino Alexander Sihuas Sotero, de 20 años.

El crimen

Según la hipótesis de la Policía Nacional, ambos habrían sido atacadas por una banda criminal dedicada a extorsionar mediante el cobro de cupos en las obras públicas.

Los sicarios, según indicaron, irrumpieron en el almacén de la obra y dispararon a quemarropa contra estas dos personas.

Gravemente herido, Alexander Sihuas fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, en Nuevo Chimbote, donde el personal médico solo confirmó su muerte.

Los efectivos policiales continúan con las diligencias e investigaciones para identificar y capturar a los responsables del crimen.

Áncash nepeña Sicario Policía Nacional del Perú inseguridad ciudadana

