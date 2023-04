Áncash: 17 vías continúan restringidas debido a las intensas lluvias [VIDEO]

Una de las carreteras restringidas en Áncash no cuenta con vía alterna. | Fuente: RPP

Unas 17 vías continúan restringidas en la región Áncash debido a las intensas lluvias que vienen azotando el Perú. Se tratan de siete carreteras nacionales y 10 departamentales.

Según ha informado el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), en las provincias de Corongo, el tramo Yupán-Aticara se encuentra restringido, al igual que varias partes de las vías Caraz-Huayllapampa, Sihuas-Huacrachuco y Puente Chuquicara-Tauca, que conducen a la provincia de Pallasca.

El COER también advirtió interrupciones en las vías departamentales AN 108 del tramo Mirgas-Chaccho y AN 100 del tramo Uchup-Pamparomás. También, las rutas AN 112 del tramo Huaylas-Congas, AN 108 del tramo San Pedro Uchupata- Aczo y la ruta AN 112 del tramo Conococha-Ticllos se encuentran cerradas.

Además, la ruta AN 108, que forma parte del tramo Uchupata–Culluchaca, ubicado en el sector Santa Rosa de Uchupata, esta interrumpida. Esta carretera no cuenta con vía alterna.

Senamhi advierte que las lluvias continuarán en Áncash

Respecto al clima en la región Áncash, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que se esperan lluvias de moderada a gran intensidad en la sierra de la región, acompañadas de ráfagas de viento y tormentas aisladas.

218 colegios están afectados por las intensas lluvias en Áncash

La sierra de Áncash no ha sido la única parte afectada por las lluvias en Perú. La parte costa de la región también ha sufrido las consecuencias de las precipitaciones. Casma y Huarmey son las provincias que más han resultado perjudicadas.

Según informó la jefa de la Dirección Regional de Educación, Nancy Dolores, a RPP Noticias, 2018 instituciones educativas de Áncash han quedado afectadas por las intensas precipitaciones y los huaicos en la región.

“Se han afectado 218 instituciones educativas. La región Áncash ha sido muy afectada en la zona costa que corresponde a Casma, Huarmey y Santa. Y en la zona de Conchucos están (los poblados) Pallasca y Corongos”, explicó la funcionaria de la Dirección Regional de Educación.

Casma, Huarmey y Santa son las localidades de Áncash más afectadas por las intensas lluvias en Perú. | Fuente: RPP