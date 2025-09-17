Últimas Noticias
Apurímac: torero aficionado muere tras ser corneado por un toro en una fiesta patronal en Huaccana [VIDEO]

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Rudy Saccaco Huachaca perdió la vida durante una corrida por la festividad de Jesús de Exaltación en Alaypampa, Chincheros, tras ser embestido por un toro cuando intentaba ejecutar una maniobra frente al público.

Apurímac
00:00 · 00:58
La víctima intentaba realizar una maniobra cuando fue embestido violentamente por el animal.
| Fuente: RPP

Un torero aficionado de 40 años falleció tras ser corneado por un toro en el centro poblado de Alaypampa, en el distrito de Huaccana, en la provincia de Chincheros, en la región Apurímac, según información de la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Rudy Saccaco Huachaca (40), quien intentaba realizar una maniobra frente a la tribuna del ruedo cuando fue embestido violentamente por el animal.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado al centro de salud de Huaccana. El personal médico del nosocomio intentó estabilizarlo para luego trasladarlo al hospital de Chincheros; sin embargo, llegó sin vida al establecimiento.

Momento del ataque.
| Fuente: RPP
Celebración de la festividad de Jesús de Exaltación

El hecho ocurrió durante una corrida de toros realizada por la festividad de Jesús de Exaltación, que cada año se celebra en la localidad de Alaypampa, donde cada año se congregan pobladores y visitantes.

Tags
Apurímac Huaccana Torero Toro

