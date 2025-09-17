Apurímac: torero aficionado muere tras ser corneado por un toro en una fiesta patronal en Huaccana [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La víctima intentaba realizar una maniobra cuando fue embestido violentamente por el animal. | Fuente: RPP

Un torero aficionado de 40 años falleció tras ser corneado por un toro en el centro poblado de Alaypampa, en el distrito de Huaccana, en la provincia de Chincheros, en la región Apurímac, según información de la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Rudy Saccaco Huachaca (40), quien intentaba realizar una maniobra frente a la tribuna del ruedo cuando fue embestido violentamente por el animal.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado al centro de salud de Huaccana. El personal médico del nosocomio intentó estabilizarlo para luego trasladarlo al hospital de Chincheros; sin embargo, llegó sin vida al establecimiento.

Momento del ataque. | Fuente: RPP

Celebración de la festividad de Jesús de Exaltación

El hecho ocurrió durante una corrida de toros realizada por la festividad de Jesús de Exaltación, que cada año se celebra en la localidad de Alaypampa, donde cada año se congregan pobladores y visitantes.