Retienen a tres adolescentes investigados por la muerte de un menor de 15 años en Apurímac

Tres adolescentes se encuentran retenidos como parte de una investigación por la muerte de otro adolescente de quince años, quien fue hallado sin vida el último fin de semana con signos de violencia en el bosque de Ccoyahuacho, en Totoral, distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, región Apurímac.

Según relataron los familiares del fallecido, el adolescente salió de su casa señalando que iba a jugar fútbol el pasado 24 de agosto y no regresó. Su padre, al día siguiente, denunció la desaparición y se activaron las búsquedas, que terminaron con el hallazgo del menor en un bosque.

De acuerdo a las indagaciones, la víctima se encontraba en compañía de otros menores bebiendo aparentemente bebidas alcohólicas antes de su desaparición. Según fuentes policiales, en la casa de uno de los detenidos se hallaron las prendas de vestir con manchas de sangre, así como la mochila y el celular de la víctima.

La familia pide que las investigaciones determinen las causas de su muerte y así conocer a los responsables del crimen. La investigación continúa a cargo del Depincri Andahuaylas.