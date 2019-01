Las labores de rescate en el lugar culminaron el domingo por la tarde. | Fuente: RPP

Vladimir Márquez Robles vio cómo el día que debía ser uno de los más felices de su vida se convirtió en una tragedia, luego de que un muro del hotel donde celebraba su boda colapsara y dejara al menos 15 muertos y 32 heridos.

En declaraciones a RPP, Márquez Robles aseguró que su familia vive uno de los momentos “más difíciles”, pero que pese a eso, buscan respuestas por parte de las autoridades sobre si el lugar contaba con las garantías necesarias para funcionar.

“Estamos pasando uno de los dolores más difíciles, pero lo que queremos es que la Municipalidad y Defensa civil se pronuncien. Lo que queremos es tener respuestas y que nos den información para estar tranquilos y saber cómo ha estado el local y qué autorización ha tenido”.

Falta de seguridad

Según comentó, cuando estuvieron en el salón de recepciones del hotel Alhambra no vieron en ningún lugar señalizaciones de seguridad, por lo que pidió a las autoridades que actúen. Contó, además, que intentó presentar una denuncia a la Comisaría de Abancay por este hecho, pero que no se la recibieron.

“Hasta ahora no lo hace, no sé si ya fueron a verificar el sitio como ha estado. Lo que queremos es saber y que nos informen. Cuando nosotros estuvimos ahí no vimos señalizaciones ni había nada de lo que es seguridad en caso de cualquier incidencia”.

Tragedia

Este domingo una pared del hotel Alhambra colapsó durante la celebración de la boda de Benedicta Palomino y Vladimir Márquez Robles. Ahsata el momento hay 15 fallecidos y 32 heridos.

De acuerdo con el jede del Instituto de Defensa Civil (Indeci), Jorge Chávez, el hecho ocurrió por las fuertes lluvias en la zona. Por esta razón, el hotel no habría tenido permitido realizar eventos en los meses de diciembre y enero, según comentó una de las invitadas que no estuvo al momento del accidente.