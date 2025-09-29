Detienen en Andahuaylas a dirigente comunal que fingió su muerte para evadir condena por violación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Edgar Pauccar Mañuico, de 41 años, dirigente de la comunidad de Lliupapuquio, fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú, tras haber permanecido prófugo durante casi nueve años ya que había fingido su muerte para evitar una condena por delito de violación sexual a una menor.

El intervenido cometió este delito en el año 2016 en la región Ica, según informó el coronel PNP César Bardales, jefe de la División Policial de Andahuaylas.

Además, detalló que Pauccar Mañuico fue intervenido durante un operativo de control rutinario, donde presentó su Documento Nacional de Identidad sin mostrar nerviosismo.

No obstante, al ser verificada su información, se descubrió que figuraba como fallecido en los registros del sistema judicial.

Según el coronel Bardales, el prófugo había logrado burlar a las autoridades durante años gracias a la presentación de un acta de defunción, aparentemente gestionada por sus propios familiares, con la intención de anular su requisitoria judicial.

"En el año 2016 contaba con un proceso judicial por violación de una menor. Se hizo pasar como muerto. Eso está en materia de investigación de quiénes son los que presentaron, o su abogado o familiares, los certificados de defunción, motivo por el cual el juzgado extinguió la acción penal contra esta persona y suspendió la requisitoria. Ya en el transcurso de estos días, aproximadamente 30 días, el personal policial logran determinar que esta persona en realidad no estaba fallecida, sino estaba viva", declaró.

El dirigente comunal tenía una sentencia firme por violación y estaba requerido por el Poder Judicial de Ica.

Deberá cumplir condena

Con su captura, deberá ahora cumplir la condena impuesta por ese caso y, además, afrontar una nueva investigación por falsificación de documentos y fraude procesal, al haber utilizado medios ilícitos para mantenerse en libertad durante casi una década.

"Ha sido intervenido policialmente y va a ser puesto a disposición de las autoridades competentes y investigado por los delitos que habría cometido en cuanto a falsificación de documentos, uso de documentos falsos, tenía una serie de otros delitos que ya en su apreciación jurídica el Ministerio Público aplicará como tal", señaló.

