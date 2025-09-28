Puno: Investigan la muerte de una escolar aplastada por estructura metálica

La menor perdió la vida tras el colapso de una estructura metálica, durante la inauguración de una obra ejecutada por la Municipalidad Distrital de Tilali, en la provincia de Moho.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una estudiante del quinto grado falleció tras ser aplastada por una estructura metálica luego de la inauguración de una malla raschel, usada como techos para proteger a los menores de la exposición a los altos niveles de radiación solar, en el colegio del distrito de Tilali en la provincia de Moho, región Puno.

Según los testigos, el hecho ocurrió el viernes 26 en horas de la tarde. Durante la ceremonia, la estructura cedió y cayó sobre la niña, quien horas después dejó de existir.

Los padres de familia informaron que ya habían advertido a las autoridades municipales sobre las deficiencias de la obra, como los pernos que sujetaban la estructura.

Después de los hechos sucedidos, el alcalde, sus regidores y el personal municipal habrían abandonado el lugar, sin explicaciones. RPP intentó comunicarse con el director del colegio y el alcalde distrital sin éxito.