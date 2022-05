Las Bambas: comunidades se retiran de la mesa de diálogo y piden presencia del presidente Pedro Castillo

En la reunión solo escucharon las propuestas de los funcionarios a los del gobierno central | Fuente: Andina

Pobladores de las seis comunidades que tienen conflicto con la minera Las Bambas, en la provincia de Cotabambas, región Apurímac, rompieron este martes el diálogo con el gobierno. Ellos se retiraron de la la reunión presidida por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, al ver que no se encontraban el premier Anibal Torres ni el presidente Pedro Castillo.

Los dirigentes reiteraron el pedido para que se levante el estado de emergencia en los distritos de Chalhuahuacho y Coyllurque. Durante la reunión, Edgar Lima, dirigente de la comunidad de Chila, señaló que esperaban la presencia del mandatario.

"Nosotros pensábamos que el día de hoy nos iba a dar la respuesta del estado de emergencia (en Challhuahuacho); sin embargo, no hay nada. No sabemos cuándo nos dará la respuesta de que levantarán la medida y eso estamos esperando. Antes no podemos dialogar. No somos, como están mencionando, secuestradores, extorsionadores por ningún motivo", explicó Lima durante el encuentro donde se buscaba llegar a acuerdos en Las Bambas.

En la reunión solo escucharon las propuestas de los funcionarios del Gobierno y expusieron sus necesidades sin llegar a acuerdos con los representantes de la empresa y el Estado.

En tanto, el ministro Roberto Sánchez, señaló que hubo la voluntad de diálogo y espera que las comunidades evalúen las propuestas que fueron dadas en dicha reunión.

"Hemos expresado nuestra firme posición. De ida y vuelta, eso es bueno y debemos saludarlo. Porque en todo este tiempo no había diálogo, ni comunicación o coordinación. Hoy por lo menos nos hemos sentado y sabremos reevaluar todos sobre la base de las propuestas que hoy escuchamos", enfatizó el ministro Sánchez.





Así se retiró la población | Fuente: RPP

De otro lado, el gobernador regional de Apurímac, quien también participó en dicha reunión, señaló que ya esta claro la posición de los representantes de las seis comunidades. Ante ello, reiteró el llamado para que el premier llegué a la zona y dialogue con los comuneros.

En tanto, a este conflicto se suma el caso de la provincia de Antabamba, donde mineros artesanales en la madrugada quemaron el campamento de la empresa Ares SAC, exigiendo que se retiren de la zona porque ellos serian los que extraen el mineral.

Conflicto sigue sin solución en Las Bambas | Fuente: RPP

Conflicto sigue sin llegar a acuerdos

El pasado 10 de mayo, los dirigentes de las seis comunidades también se retiraron sin firmar el acta de reunión dejando a los representantes de la empresa minera MMG Las Bambas y la comisión de alto nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, señaló que tomaron esa decisión porque el gobierno no aceptó anular la declaratoria de estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, que rige desde el 26 de abril.

Mientras eso no suceda los comuneros seguirán sin responder a las propuestas del gobierno para llegar a acuerdos en Las Bambas.