Federaciones campesinas anuncian que retomarán medidas de fuerza si no tienen respuesta del Ejecutivo y la empresa minera | Fuente: Andina

Federaciones campesinas y dirigentes de comunidades andinas de Challhuahuacho en la provincia de Cotabambas, Apurímac, indicaron que el Ejecutivo y la empresa MMG Las Bambas tienen hasta hoy, lunes 11 de julio, para darle respuesta a sus demandas de cumplimiento de compromisos asumidos por ambas instancias. De no ser el caso, alertaron que desde mañana retomarán sus medidas de lucha.

Mediante un documento firmado por el presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Challhuahuacho, representantes de la Federación Campesina, Federación de Mujeres, Federación de Jóvenes y presidentes de las diferentes comunidades de dicho distrito anunciaron su decisión ante el incumplimiento de sus demandas.

Demandas sin respuesta

Alex Farfán, presidente de la Federación Campesina de Jóvenes del distrito de Challhuahuacho, señaló a RPP Noticias que, anteriormente, enviaron varios documentos al Ejecutivo y a la empresa minera y nunca tuvieron respuesta. Por ello, señaló que remitieron un último documento en que indicaron que esperarán hasta hoy la respuesta a sus demandas.

"El Estado apático no protege al distrito de Challhuahuacho. Esperamos tener una respuesta sabia de parte de la minera MMG Las Bambas y el Estado porque, finalmente, esto deja estática la economía del país y la economía de la provincia, del distrito, y no queremos llegar a eso. Pero, si ya no tenemos solución, no nos queda otra que actuar de esa forma”, indicó.

Farfán explicó que el Decreto Supremo 005-2019, emitido hace 3 años, declaró de interés nacional el distrito de Challhuahuacho con 17 condiciones. Dentro de ellas, según indicó, se estipula dar oportunidades laborales y empresariales a los pobladores de las comunidades, algo que no se cumple.

Según señaló el dirigente, solo un aproximado de 500 personas del distrito y la provincia laboran en la empresa minera. Además, subrayó que los empresarios de restaurantes y hoteles de la zona, en su mayoría, son foráneos al igual que los trabajadores de la mina. Farfán indicó que es evidente que no se está cumpliendo el referido decreto del Estado.

Por otro lado, afirmó que son discriminados porque solo se está dando prioridad de inversión a las comunidades de influencia directa, dejando olvidadas a más de 33 comunidades y 55 anexos del distrito de Challhuahuacho de influencia directa e indirecta, con pedidos sin resolver de parte de la empresa y del Ejecutivo.