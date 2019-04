Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, volvió a pedir la liberación de los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, asesores legales de la comunidad, quienes continúan con detención preliminar por extorsionar -según el Ministerio Público- a la empresa MMG Las Bambas.

"Los asesores no son comuneros pero el pueblo está exigiendo la libertad de los asesores. Los asesores han defendido, estaban junto a nosotros. El pueblo exige, nosotros ya sabemos que hay una investigación, pero el pueblo reclama que se puedan defender en libertad", señaló el dirigente en diálogo con RPP Noticias.

"A las comunidades no nos consta (las denuncias en su contra), no han extorsionado a nadie. Hemos trabajado claramente consultando con el pueblo, coordinando con el pueblo. No podemos decir que ellos son extorsionadores", agregó.



Rojas confirmó que este miércoles 24 recibirán a los ministros para retomar el diálogo a fin de encontrar una solución al conflicto generado en Apurímac. No obstante, recordó que una de sus principales demandas es el archivamiento de las denuncias contra varios comuneros.

"Somos 500 comuneros de la provincia de Cotabambas que estamos denunciados (…) Hemos apostado por la minería y ahora nos encontramos perseguidos penalmente. Eso es indignante para las comunidades que podemos apostar por la minería", reclamó.

El dirigente reconoció que "no todos los casos son iguales", por lo que pidió excluir a las personas mayores que fueron denunciadas pese a no participar en las protestas. Asimismo, dijo que los dirigentes están llanos a que haya una investigación, incluso contra él.

"Pido que se haga una investigación hacia mí porque no he hecho ningún daño, solamente he reclamado derechos", dijo.