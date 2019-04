Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros, en RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, señaló que el Gobierno invitará a autoridades del Poder Judicial para que se reúnan este miércoles 21 con dirigentes de las diferentes comunidades de Cotabambas (Apurímac) para que puedan responder consultas y aclarar dudas sobre la situación legal de los comuneros que fueron denunciados en el marco de la protesta por el conflicto generado por el proyecto minero Las Bambas. No obstante, aclaró que no es posible hacer una promesa debido a que las autoridades del sistema de justicia no están obligadas a participar en una mesa de diálogo.

"Nosotros somos conscientes de que ellos consideran que tienen un problema grande con la justicia. El miércoles va a estar el ministro de Justicia para explicarle todo lo que puede hacer: se les puede dar asesoría, puede haber defensa pública (…) Si hay un margen para que el Poder Judicial les explique, se tendrá que explorar si es que el Poder Judicial decide venir a una mesa en la que no está obligada a estar sentada. Nosotros estamos haciendo nuestros esfuerzos para que lo hagan por el bien de ciudadanos que tienen querer las cosas claras. No nos hemos comprometido a que eso pase porque no podemos hacerlo", dijo a RPP Noticias.

En otro momento, el jefe del Gabinete Ministerial destacó que el Gobierno ha trabajado "para propiciar espacios de diálogo". En ese sentido, recordó que se reunió con el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y con otros dirigentes de las diferentes comunidades de la provincia de Cotabambas (Apurímac).



Del Solar recordó que uno de los puntos que reclaman los dirigentes es el archivamiento de las denuncias contra sus compañeros; sin embargo, insistió en que esto es competencia de organismos autónomos. Pese a esto, anunció que se invitará a autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público para que participen en el diálogo que se reanudará este miércoles.

"(…) Esta es una conversación por lo menos de la provincia de Cotabambas, no es solamente una conversación de Fuerabamba. Siento que los dirigentes de la comunidad de Fuerabamba están buscando mantener un protagonismo que en mi opinión va a en contra del diálogo grande que tenemos que ver. El plan de desarrollo que firmó el entonces ministro de Transportes, hoy el presidente Vizcarra, es un plan de desarrollo de la provincia de Cotabambas", indicó.