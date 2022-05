Las Bambas: "Que el premier se ponga los pantalones y vaya a Cotabambas", le dice el gobernador de Apurímac a Pedro Castillo

El gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón, increpó al mandatario Pedro Castillo durante une evento presidencial en Ancatira, provincia de Andahuaylas. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Analí Andrade, enviada especial a Ancatira (Andahuaylas)

El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, criticó la ausencia del primer ministro, Aníbal Torres, en la mesa de diálogo que se desarrolló este martes 10 de mayo en la comunidad de Pumamarca, Cotabambas, para resolver el conflicto relacionado con la minera MMG Las Bambas, y le pidió al presidente Pedro Castillo, que Torres "se ponga los pantalones" y asista a la reunión.

"Que el premier se ponga los pantalones y vaya a Cotabambas a negociar", dijo mirando al presidente Pedro Castillo, con quien compartió estrado durante una actividad del Ejecutivo en el centro poblado de Ancatira, distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, a modo de reclamo y confrontación.

"No es posible que el premier se esté burlando del pueblo de Cotabambas. Hoy se ha comprometido a estar en Pumamarca y no ha ido, señor (presidente). Ha ido solamente el viceministro de la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros). No es posible, presidente", dijo ofuscado.





Las Bambas: "Traten a Apurímac como tratan a Cusco"

El gobernador de Apurímac también encaró al presidente Pedro Castillo por darle más atención a la región vecina de Cusco cuando se tienen que afrontar conflictos sociales.

"Cuando Cusco hace un paro, va el ministro, viceministros, va el premier, hasta va la gente que le echa flores. En Cusco, ustedes firman actas, presidente, con sus ministros, comprometiendo los intereses de Apurímac. Y hoy día (martes) se burlan de Apurímac, de los hermanos de Fuerabamba, de Huancuire. Ordene a su premier que tenga la valentía de ir a Cotabambas y poder sentarse en la mesa y dar solución integral al proyecto Las Bambas", manifestó ante la mirada de Pedro Castillo.

Además, Baltazar Lantarón recordó las pérdidas que sufre la región Apurímac por la paralización de las operaciones en Las Bambas. "Presidente, cada día que pasa, Apurímac pierde 10 millones de soles. Paralizamos obras, no hay trabajo, hay desempleo, presidente. Así como tratan a Cusco, también de esa misma manera traten a Apurímac, señor presidente. Somos un país unitario. No podemos marginar a Apurímac", manifestó.



"Que el premier se ponga los pantalones y vaya a Cotabambas a negociar", le dijo el gobernador de Apurímac al presidente Pedro Castillo. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Analí Andrade, enviada especial a Acantira, provincia de Andahuaylas

NUESTROS PODCAST



El gobierno no tiene "Plan B" tras archivamiento de proyecto sobre Asamblea Constituyente

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, dijo que ningún tipo de violencia es positiva, en referencia a las declaraciones de Vladimir Cerrón, quien dijo que un cambio constitucional se podría dar mediante una vía no pacífica.