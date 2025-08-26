Al menos nueve detenidos por afectar casona en zona de patrimonio cultural de Arequipa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al menos nueve personas —cinco varones y cuatro mujeres, todos de nacionalidad venezolana— fueron detenidas por enfrentarse a la Policía con bombas molotov, piedras y botellas de vidrio, además de utilizar a niños para evitar un desalojo en la segunda cuadra de la calle Jerusalén, a dos cuadras de la plaza de armas de Arequipa.

Según la Policía, los detenidos son acusados de resistencia a la autoridad, exponer a niños al peligro, además de provocar un incendio que afectó la casona que es considerada como patrimonio cultural de Arequipa, ya que las bombas molotov malograron arbolitos, bancas de zona turística.

Al respecto, el jefe de la División de Orden Público y Seguridad, coronel Guliano Arguedas dijo en RPP que estas personas utilizaron balones de gas para amenazar a los efectivos.

“Han atacado prácticamente a la policía incendiando llantas, exponiendo a los menores de edad, poniendo balones de gas y como ven han causado un incendio que ha tenido que ser controlado con la motobomba de la Policía Nacional del Perú para que esto no llegue a mayores”, dijo.

Inspección del Ministerio de Cultura

Personal del Ministerio de Cultura llegó a la zona para la hacer la inspección de los daños para iniciar un proceso administrativo sancionador contra los que resulten responsables porque la fachada y el primer piso fue afectado.

El desalojo ocurrió al promediar las 10 de la mañana y tenía orden judicial, ya que en dicho predio estaban inquilinos que no pagaban alquiler desde hace ocho años y que en algunos ambientes se volvió un club nocturno que operaba de manera clandestina.