El Agustino: sujetos asesinaron a un hombre de 30 balazos en un parque de Ancieta Alta

El crimen ocurrió en el parque 4 de la zona Ancieta Alta.
El crimen ocurrió en el parque 4 de la zona Ancieta Alta. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La víctima fue interceptada por cuatro sujetos que se transportaban en motocicletas lineales, quienes procedieron a dispararle hasta 30 veces.

Policiales
00:00 · 01:11

Un hombre de 24 años fue asesinado de 30 balazos aproximadamente, cuando se encontraba al interior de un auto en el parque 4 de la zona de Ancieta Alta, en el distrito de El Agustino.

Así lo confirmaron fuentes policiales, quienes dieron cuenta también que el hombre fue identificado como Renzo Álex Rubina Noa que fue interceptado por cuatro delincuentes que iban a bordo de dos motocicletas, al promediar las 5:30 de la tarde.

Los sujetos se acercaron hasta el vehículo negro en el que se encontraba el hombre y abrieron fuego raudamente, realizando hasta 30 disparos, para luego huir del lugar.

Rubina Noa falleció en el acto y su cuerpo ya ha sido trasladado a la Morgue Central de Lima para ser sometido a las pericias correspondientes.

Diligencias

Hasta el lugar llegaron efectivos del Departamento de Investigación Criminal del Agustino para el inicio de las diligencias.

La motivación del crimen aún es materia de investigación, pero por la ferocidad del ataque no descarta que se trate de un ajuste de cuentas.

Este crimen se suma a los 502 registrados en Lima en lo que va del año, según cifras del Sistema Nacional de Defunciones.

Tags
El Agustino Policía Nacional del Perú Inseguridad ciudadana

