Capturan a presuntos miembros de ‘Los Buitres de la Capital’, banda acusada de asaltar casa de cambio en Arequipa

Entre los detenidos se encuentran dos mujeres. Los sujetos fueron intervenidos en un hotel ubicado a 20 minutos de la Plaza de Armas de la ciudad.

El jefe de la Región Policial de Arequipa, el general PNP Olger Benavides, dijo a RPP que los detenidos son procedentes de la ciudad de Lima. | Fuente: Andina (Foto referencial)

Seis presuntos delincuentes, entre ellos dos mujeres, fueron capturados la mañana de este sábado por agentes de la Policía Nacional, en la región Arequipa.

Los sujetos serían integrantes de la organización criminal ‘Los Buitres de la Capital’, implicada en el violento asalto a una casa de cambio.

El jefe de la Región Policial de Arequipa, el general PNP Olger Benavides, dijo a RPP que los detenidos son procedentes de la ciudad de Lima.

“Todos ellos vienen de Lima. Esta banda ‘Los Buitres de la Capital’ han venido a hacer los asaltos a Arequipa. En su integridad han sido capturados, faltando el que puso la visión y el que dejó el vehículo abandonado. Este es una modalidad del marcaje. Acá las féminas se dedicaban a marcar y dar el dato. Utilizaron para este asalto un vehículo que tenía una placa clonada”, señaló.

La intervención fue llevada a cabo en un hotel ubicado en la calle San Francisco, a 20 metros de la Plaza de Armas de Arequipa, donde los sospechosos se habían hospedado pagando en efectivo.

En el establecimiento de la detención se halló parte del dinero que presuntamente fue sustraído durante el atraco.

El caso

De acuerdo con las primeras investigaciones de la PNP, la tarde del último viernes, 22 de agosto, los delincuentes, armados con pistolas, asaltaron a plena luz del día a la propietaria de una casa de cambio, ubicada en la intersección de las avenidas Venezuela y Mariscal Castilla, en el centro de la ‘Ciudad Blanca’.

Los delincuentes se llevaron al menos 246 mil soles, según informaron las autoridades.

Tras el asalto, los sujetos huyeron en una camioneta Honda CRV de color negro, que había sido reportada como robada en Lima el pasado mes de julio.

Posteriormente, el vehículo fue abandonado en horas de la noche en el distrito de Chiguata, a una hora del centro de Arequipa.

Los detenidos fueron trasladados a la sede del Depincri, donde permanecen detenidos mientras se realizan las investigaciones correspondientes.