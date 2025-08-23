Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Capturan a presuntos miembros de ‘Los Buitres de la Capital’, banda acusada de asaltar casa de cambio en Arequipa

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Entre los detenidos se encuentran dos mujeres. Los sujetos fueron intervenidos en un hotel ubicado a 20 minutos de la Plaza de Armas de la ciudad.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Arequipa
00:00 · 02:00
El jefe de la Región Policial de Arequipa, el general PNP Olger Benavides, dijo a RPP que los detenidos son procedentes de la ciudad de Lima.
El jefe de la Región Policial de Arequipa, el general PNP Olger Benavides, dijo a RPP que los detenidos son procedentes de la ciudad de Lima. | Fuente: Andina (Foto referencial)

Seis presuntos delincuentes, entre ellos dos mujeres, fueron capturados la mañana de este sábado por agentes de la Policía Nacional, en la región Arequipa.

Los sujetos serían integrantes de la organización criminal ‘Los Buitres de la Capital’, implicada en el violento asalto a una casa de cambio.

El jefe de la Región Policial de Arequipa, el general PNP Olger Benavides, dijo a RPP que los detenidos son procedentes de la ciudad de Lima.

“Todos ellos vienen de Lima. Esta banda ‘Los Buitres de la Capital’ han venido a hacer los asaltos a Arequipa. En su integridad han sido capturados, faltando el que puso la visión y el que dejó el vehículo abandonado. Este es una modalidad del marcaje. Acá las féminas se dedicaban a marcar y dar el dato. Utilizaron para este asalto un vehículo que tenía una placa clonada”, señaló.   

La intervención fue llevada a cabo en un hotel ubicado en la calle San Francisco, a 20 metros de la Plaza de Armas de Arequipa, donde los sospechosos se habían hospedado pagando en efectivo.

En el establecimiento de la detención se halló parte del dinero que presuntamente fue sustraído durante el atraco.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

El caso

De acuerdo con las primeras investigaciones de la PNP, la tarde del último viernes, 22 de agosto, los delincuentes, armados con pistolas, asaltaron a plena luz del día a la propietaria de una casa de cambio, ubicada en la intersección de las avenidas Venezuela y Mariscal Castilla, en el centro de la ‘Ciudad Blanca’.

Los delincuentes se llevaron al menos 246 mil soles, según informaron las autoridades.

Tras el asalto, los sujetos huyeron en una camioneta Honda CRV de color negro, que había sido reportada como robada en Lima el pasado mes de julio.

Posteriormente, el vehículo fue abandonado en horas de la noche en el distrito de Chiguata, a una hora del centro de Arequipa.

Los detenidos fueron trasladados a la sede del Depincri, donde permanecen detenidos mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Te recomendamos

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Arequipa Inseguridad ciudadana Asalto

Más sobre Arequipa

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA