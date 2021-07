Elmer Cáceres Llica indicó que las vacunas pendientes servirán para continuar inmunizando a la población de 50 a 59 años. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Crsithian Ramos

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, denunció que las vacunas contra la COVID-19 destinadas para la región no llegan de Lima debido a las restricciones por el cerco epidemiológico.

La autoridad señaló que hace dos días debió llegar un nuevo lote de 68 mil dosis, pero se retrasó debido a que no hay transporte aéreo.

“Lamentamos que no nos están enviando las vacunas. Hoy nos hemos comunicado con Lima y nos han indicado que no hay salidas de avión, pero ¿quién dispuso el cerco para Arequipa?, no es el nivel nacional. Entonces envíenos un helicóptero pues señor ministro o una avioneta porque no podemos paralizar la programación que tenemos”, dijo.

Cáceres Llica indicó que las vacunas pendientes servirán para continuar inmunizando a la población de 50 a 59 años y a los mayores de 60 años de los diferentes distritos. Además, ya se ha contratado 123 brigadas de vacunadores.

Al respecto el alcalde de la municipalidad provincial de Arequipa, Omar Candia, dijo que, el cerco epidemiológico solo fue una medida desatinada que dispuso el Gobierno y solo fomento la informalidad y no la reducción de casos.

“Más hemos generado informalidad en el transporte. Se ofrecen pasajes de manera incorrecta por el terminal terrestre. Los carros van por otras rutas y ponen el riesgo la vida de las personas. Nosotros vamos a continuar con los operativos en los mercados para hacerle frente a la enfermedad”, dijo.

En tanto, el ministro de salud, Óscar Ugarte, informó que el cerco epidemiológico en la región Arequipa se levantará desde el lunes 5 de julio.

Desde la Gerencia Regional de Salud anunciaron que hoy llegan 80 850 vacunas Pfizer para continuar con la inmunización a mayores de 50 años y a adultos mayores de 60 años.

