Arequipa: Empresarios turísticos piden que no se extienda el cerco epidemiológico

Las principales vías de ingreso y salida de Arequipa son custodiadas por la Policía. | Fuente: Frase Corta | Fotógrafo: ZCarlos

Arequipa cumple la segunda semana bajo el cerco epidemiológico que impide a las personas salir o entrar a la región Arequipa, al igual que el transporte interprovincial dentro de ella. Sin embargo, desde la Cámara Regional de Turismo piden que la medida finalice el próximo domingo.

El vicepresidente de la Cámara Regional de Turismo de Arequipa, Jorge Valderrama, dijo en RPP Noticias que el cerco epidemiológico no funciona.



"A pesar del cerco sigue habiendo el mismo número de muertos y contagios (que semanas anteriores). Esa medida sólo complica al sector turismo que se venía recuperando con los visitantes nacionales", dijo.



Jorge Valderrama considera que los únicos que se benefician son los informales porque siguen prestando servicio a diferentes zonas del sur del país. "Continúan los viajes a Camaná, Mollendo, Ilo y al valle del Colca en los carros informales. Todos los informales aprovechan", apuntó.



El representante de los empresarios de Turismo indicó que el cierre del Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón y los terminales terrestres genera pérdidas de 5 millones de soles diarios.



"Teníamos mil 500 a 2 mil pasajeros solo en vuelos cada día. Las pérdidas son de más de 5 millones de soles diarios. Esto afecta no solo al transporte, sino a las agencias de Turismo, hoteles, restaurantes, guías y movilidad turística. Los únicos favorecidos son los informales, ellos no tienen licencia, no cumplen protocolos y atienden como si nada. Todo eso nos afecta, es un daño irreparable", explicó.



Para Jorge Valderrama la única medida efectiva para contener el avance de la pandemia es la vacunación de la población contra el nuevo coronavirus.



"El cerco epidemiológico no da la seguridad de bajar los contagios. La seguridad va estar en las vacunas, tenemos que acelerar el proceso de vacunación para contener la pandemia.", señaló.



Para la Cámara Regional de Turismo el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, y el alcalde provincial, Omar Candia, reaccionaron tarde ante la implementación del cerco epidemiológico, lo que demuestra que no hay un plan de lucha contra la COVID-19.



El 2019, la ciudad de Arequipa recibía 70 mil turistas al mes en temporada baja y 150 mil en julio y agosto, por lo que piden apoyo al Estado para reactivar este sector.

Esperan entrar a la meseta de contagios



Por su parte el gerente regional de Salud de Arequipa, Cristian Nova Palomino, dijo que hay algunas señales sobre una posible meseta de la segunda ola de contagios. Este fin de semana se revisarán las cifras para determinar si es así o no.

"Hay un estancamiento en las atenciones y fallecidos por COVID-19. Ese comportamiento se ha visto en los últimos días, pese a que hubo una pequeña alza de atenciones. Nosotros hacemos evaluaciones cada semana", dijo.

Crisslee Lopez, epidemióloga del Hospital COVID Honorio Delgado de Arequipa, explicó que el descenso de pacientes COVID-19 mayores de 60 años se debe al proceso de vacunación.

