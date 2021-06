La mayoría de transportistas no respetan los aforos permitidos ni el uso de protectores faciales. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Pablo Rojas

La ciudad de Arequipa es el actual epicentro de la pandemia de la COVID-19 en el Perú. En los últimos 15 días han muerto 641 personas a causa del nuevo coronavirus y tiene más de 13 mil casos activos, según cifras oficiales de la Gerencia Regional de Salud.

Sin embargo, en las unidades de transporte público las medidas de bioseguridad no se cumplen, sobre todo en la “hora punta” (7:00 am - 8:00 am y 6:00p, a 8:00pm), según denunciaron los usuarios.

“Nos llevan como animales, todos apiñados, no hay distanciamiento, no hay limpieza. Los pasajeros no usan correctamente las mascarillas, dejan subir sin protector facial, no tienen alcohol”, dijo una usuaria del servicio.

El regidor de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Jorge Condori, dijo que a pesar de estar en medio de la pandemia es común ver "que las custer van llenas y las personas incluso están colgadas de las puertas, sobre todo después de las seis de la tarde".



Fiscalización es insuficiente

El subgerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Juan Carlos Callocondo, explicó que pese a los operativos que hacen a diario, los transportistas no cumplen con las medidas de salubridad y llevan personas con mascarillas mal puestas, sin protector facial y sin respetar el distanciamiento físico.

“Estamos haciendo controles en las rutas a Cerro Colorado, Hunter, Paucarpata y Socabaya porque son los distritos a donde se moviliza la mayor cantidad de personas”, explicó.

Este año han impuesto 5 mil 990 actas de control y multas a los transportistas por no cumplir los protocolos, que ya suman más de 2 millones de soles.



Juan Carlos Callocondo explicó que en la denominada “hora punta” las empresas del SIT usan el 100% de su flota ( 2 mil 300), pero la demanda es tan grande que no les es suficiente, por lo que permiten que presten el servicio vehículos no autorizados, para atender la demanda de los usuarios.

“A esa hora funcionan todas las combis, incluso permitimos que circulen los vehículos piratas o las “loncheritas” (minivan de 8 pasajeros) debido a que la gente quiere regresar a sus casas. En la noche ya no hacemos operativos para exigir los permisos. Solo para que cumplan los protocolos”, dijo.

Juan Carlos Callocondo indicó que, según la normativa del Ministerio de Transportes en Arequipa, al estar en nivel de alerta extremo, las combis del Sistema Integrado del Transporte (SIT) solo pueden usar el 100% de sus asientos, pero no llevar personas paradas y que los vehículos no afiliados al SIT, que también prestan servicio urbano, solo pueden usar el 50% de los asientos. Esos aforos no se cumplen, salvo cuando hay operativos.

Para garantizar la salud de sus vecinos, la Municipalidad Distrital de Cayma, también realiza operativos de control de protocolos a las combis que prestar el servicio en su jurisdicción. Verifican que los vehículos no lleven personas paradas, que usen doble mascarilla y protector facial.

Inspectores municipales a diario intervienen vehículos por no respetar las normas de salubridad. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Municipalidad Provincial de Arequipa

