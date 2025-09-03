Últimas Noticias
Crimen en Lince: cadáver de funcionario indonesio será embalsamado antes de ser repatriado

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los trámites antes de la repatriación a Indonesia demorarían entre tres y cinco días.

Lima
00:00 · 01:15
Lince
El cuerpo de Leonardo Zetro Purba permanece en un laboratorio tanatológico del Callao. | Fuente: RPP

El cadáver de Leonardo Zetro Purba, el funcionario indonesio asesinado en Lince, será embalsamado antes de ser repatriado.

Ayer, tras haber pasado por la necropsia de ley, el cuerpo del extranjero fue trasladado a un laboratorio tanatológico de la avenida Alfonso Ugarte, en el Callao, donde permanece hasta este miércoles, constató un equipo de RPP.

Nuestra reportera informó que los trámites previos a la repatriación del cuerpo a Indonesia pueden tardar entre tres y cinco días.

El feroz asesinato ya se encuentra en investigación a cargo de las autoridades competentes, manejándose varias hipótesis.

Funcionario indonesio asesinado en Lince

Como se recuerda, la noche del pasado lunes, 1 de septiembre, fue asesinado a balazos Leonardo Zetro Purba en la puerta del edificio donde residía, en el distrito de Lince.

Las cámaras de seguridad captaron el violento homicidio, ocurrido a las 7:55 p.m. de aquel día. En las imágenes, se ve al ciudadano extranjero llegar a casa a bordo de su bicicleta.

En la acera, es interceptado por su verdugo, quien con total sangre fría le dispara a matar. El sicario, luego, aborda una motocicleta donde lo esperaba su cómplice. En las imágenes, se ha captado un tercer sujeto, que podría estar involucrado en el crimen.

El asesinato de Leonardo Zetro Purba ha tenido gran repercusión en Indonesia, donde diversos medios de comunicación hicieron eco del crimen y recogiendo reacciones de las autoridades del país.

El cuerpo de Leonardo Zetro Purba permanece en un laboratorio tanatológico del Callao.
El cuerpo de Leonardo Zetro Purba permanece en un laboratorio tanatológico del Callao. | Fuente: RPP / Rosario Rojas

Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Tags
Lince Indonesia Policía Nacional Inseguridad ciudadana

