Crimen en Lince: cadáver de funcionario indonesio será embalsamado antes de ser repatriado

El cuerpo de Leonardo Zetro Purba permanece en un laboratorio tanatológico del Callao. | Fuente: RPP

El cadáver de Leonardo Zetro Purba, el funcionario indonesio asesinado en Lince, será embalsamado antes de ser repatriado.

Ayer, tras haber pasado por la necropsia de ley, el cuerpo del extranjero fue trasladado a un laboratorio tanatológico de la avenida Alfonso Ugarte, en el Callao, donde permanece hasta este miércoles, constató un equipo de RPP.

Nuestra reportera informó que los trámites previos a la repatriación del cuerpo a Indonesia pueden tardar entre tres y cinco días.

El feroz asesinato ya se encuentra en investigación a cargo de las autoridades competentes, manejándose varias hipótesis.



Funcionario indonesio asesinado en Lince

Como se recuerda, la noche del pasado lunes, 1 de septiembre, fue asesinado a balazos Leonardo Zetro Purba en la puerta del edificio donde residía, en el distrito de Lince.

Las cámaras de seguridad captaron el violento homicidio, ocurrido a las 7:55 p.m. de aquel día. En las imágenes, se ve al ciudadano extranjero llegar a casa a bordo de su bicicleta.

En la acera, es interceptado por su verdugo, quien con total sangre fría le dispara a matar. El sicario, luego, aborda una motocicleta donde lo esperaba su cómplice. En las imágenes, se ha captado un tercer sujeto, que podría estar involucrado en el crimen.

El asesinato de Leonardo Zetro Purba ha tenido gran repercusión en Indonesia, donde diversos medios de comunicación hicieron eco del crimen y recogiendo reacciones de las autoridades del país.



