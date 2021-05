El director del hospital COVID-19 solicitó garantías y protección para él y su personal del centro hospitalario. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

El director del Hospital COVID-19, Richard Hernández, solicitó garantías y protección para él y su personal del centro hospitalario tras ser agredido por familiares de un paciente fallecido por el nuevo coronavirus.

"He sido agredido al invitar a conversar a este familiar de manera alturada.. También (pido) garantías para todos nuestros profesionales de la salud. Desde el momento del triaje vienen con una desesperación que no deberían tenerla si hubiesen guardado las medidas de bioseguridad. Todas las camas de UCI están ocupadas y eso no entienden las familias", dijo.

Hernández indicó que enviará un documento a la Policía Nacional para solicitar su presencia en el hospital. Además, reveló que 80 médicos han sido agredidos verbalmente en lo que va de la pandemia.

El médico del hospital Honorio Delgado, quien realizó una denuncia policial, exhortó a la población a no bajar la guardia para no llegar a este tipo de situaciones.





Al menos 20 pacientes graves esperan una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital regional. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

Saturación en los servicios del hospital

Según el reporte del hospital COVID-19, del viernes 14 mayo, 30 personas esperan por una cama en la Unidad de Alto Flujo y otras 20 en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La mayoría de pacientes llega en un estado grave y requiere grandes cantidades de oxígeno para sobrevivir.



