Arequipa: Fiscalía citará a gobernador regional Elmer Cáceres Llica por construir una plaza en zona de invasión

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, será citado por la Fiscalía Anticorrupción para declarar, como parte de las diligencias de la investigación preliminar sobre irregularidades en la construcción de la plaza cívica, en la asociación de vivienda “Jardín del Colca”, en el distrito de Yura, según informó el fiscal Anticorrupción, Manuel Aquino.

“... Todas las personas que han participado en la ejecución de esta obra. También hay un tema con el gobernador, el mismo gerente regional, el jefe de infraestructura y el jefe de supervisión, los residentes de obra, del supervisor de obra y todas las personas que están referidas en esta ejecución”, dijo el fiscal Manuel Aquino, tras intervenir las oficinas del Gobierno Regional de Arequipa.

También será citado el consejero regional, Harbert Zúñiga, para que le informe de la investigación que hizo del caso y los presuntos actos irregulares que encontró.

Durante más de cinco horas agentes de la Policía Anticorrupción y el personal del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios revisaron documentos sobre la obra en las gerencias de Administración, Infraestructura, Supervisión y en la Subgerencia de Proyectos. Además, se intervino las oficinas de la Municipalidad Distrital de Yura, donde se ubica la obra.

Observaciones de Contraloría

La Contraloría General de la República halló presuntas irregularidades en esta obra como el incremento de dos millones a cinco millones de soles del presupuesto o que el asesor regional Hugo Mendoza sea, a la vez, presidente de la Asociación de vivienda “Jardín del Colca” o que el propio gobernador tenga su terreno en el lugar.

Por su parte, la procuradora del Gobierno Regional de Arequipa, Amparo Begazo, y el decano del Colegio de Abogados, José Arce, indicaron en RPP que esa obra no podía ejecutarse porque se encuentra en terrenos invadidos desde el 2015 y que no cuentan con título de propiedad y está ubicada en una zona de riesgo. Incluso, comentaron que la asociación no cuenta con agua y desagüe.

Amparo Begazo explicó que desde el 2019 correspondía desalojar a las personas del lugar. Sin embargo, se desconoce por qué la anterior procuradora Rosa Vallejos, investigada por pedir una coima de 25 mil soles, no lo hizo.

La construcción de esta Plaza Cívica inició el año pasado y pese a las observaciones se ejecutó e inauguró el pasado 5 de setiembre con la presencia del gobernador Elmer Cáceres Llica y su asesor Hugo Mendoza.

