Hombre graba a personal de centro de salud en una fiesta luego de que negaran atención a su esposa en Arequipa

Un hombre identificado como José Chicaya Molina denunció que el personal del Centro de Salud Edificadores del Misti, ubicado en el distrito de Miraflores, Arequipa, le negó la atención medica a su esposa porque el personal estaba en una fiesta.

En conversación con RPP, José Chicaya Molina sostuvo que se trasladó al Centro de Salud Edificadores del Misti debido a que su esposa estaba vomitando y se desmayaba. Ya en el hospital, le dicen que no podían atenderlo porque los médicos de turno estaban almorzando.

Sin embargo, el denuncianre descubrió que en realidad el personal estaba en una celebración debido a la música que se encuchaba en el lugar. Es por ello que decidió grabarlos y denunciar el hecho.

“Mi esposa se puso grave. Sentía lo que era una obstrucción en el pecho y la espalda, estaba vomitando y se me desmayaba. Lo que para mí es preocupante. Es por ello que la llevo para la atención y me dicen que tengo que esperar porque el personal está almorzando”, dijo Chicaya Molina a RPP.

“Yo decido subir al segundo piso, al auditorio, donde encuentro una fiesta. Una cosa es que por el aniversario se haga una ceremonia protocolar con un brindis y unas palabras, que es lo correcto porque es un centro de salud. Pero no ese tipo de fiestas. Todos estaban bailando, como se muestra en el video, con la música, la comida y todo ese tema”, agregó.

Pide sanción a las autoridades

Tras hacer público su reclamo, José Chicaya Molina y su esposa recibieron atención correspondiente. Sin embargo, el hombre señaló que no reconocieron su error.

“En la mañana conversé con la directora. Sinceramente no veo mea culpa. Simplemente dijo que va a llamar la atención al personal de admisión por la respuesta que se me dio. Y me dice: “¿Por qué les hago daño?” Yo no les estoy haciendo ningún daño. Estoy haciendo valer mis derechos. Porque ellos le hacen daño a la población con su maltrato, su desidia y su falta de atención”, enfatizó.

En ese sentido, Chicaya Molina exigió que el Ministerio de Salud ponga "más atención a los centros de salud" y que se sancione este tipo de situaciones.

"Somos seres humanos. Merecemos un mejor trato. Como le pasó a un congresista, siendo un congresista le paso y a nosotros nos miran como cualquier cosa. Que pongan más presión y que se sancione a quien se tenga que sancionar”, reclamó.