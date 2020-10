Solo un vehículo se tiene disponible para trasladar a pacientes. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

El hospital Goyeneche, el más antiguo de la ciudad de Arequipa, solo cuenta con una ambulancia para el traslado de pacientes ya sean infectados con el nuevo coronavirus o contras enfermedades, según denunciaron los trabajadores de esta institución.

Es por eso que el presidente del Comando Regional COVID-19, Percy Miranda, pidió a la gestión del gobernador Elmer Cáceres Llica solucionar este problema antes del rebrote del nuevo coronavirus en la Ciudad Blanca.

La noche del último lunes, dos pacientes con otras enfermedades que necesitaban ser trasladados a sus viviendas en una ambulancia, por su delicado estado de salud, tuvieron que ser llevados en taxis porque la única ambulancia del hospital era utilizada para movilizar a pacientes con la COVID-19.

El gerente Regional de Salud, Cristian Nova, en diálogo con RPP Noticias confirmó esta deficiencia y pidió disculpas a los familiares.

“Pedirles las disculpas del caso, definitivamente es un problema de nosotros, no hemos sabido hacer las gestiones necesarias y no hemos cumplido con algunas obligaciones en las adquisiciones de las ambulancias. También hemos encontrado trabas, observaciones que no permitieron tener un vehículo de este tipo bien equipado”, dijo.

Nova señaló que el hospital pasa por este problema desde hace cuatro años, el 2016 la oficina de infraestructura y equipamiento envió el presupuesto, para comprar una ambulancia valorizada en 350 mil soles, compra que no se hizo porque se priorizo la adquisición de equipos médicos.

El gerente de salud señaló que en mayo de este año, en pleno estado de emergencia, recibieron la donación de una ambulancia del Ministerio de Salud que no cuenta con documentación en regla, pero aun así lo utilizaron para trasladar a pacientes con el virus. Ahora este vehículo está paralizado.

La autoridad indicó que a raíz de esta situación en agosto de este año el gobierno regional terminó el proyecto de adquisición de dos ambulancias tipo III para el hospital que serán entregadas en los próximos meses.