Arequipa: más de seis viviendas inundadas por fuertes lluvias

Actualidad Arequipa: más de 6 viviendas inundadas por fuertes lluvias

Más de seis familias quedaron con sus viviendas inundadas en el distrito de Jacobo Hunter, en la región Arequipa; luego de las fuertes lluvias registradas desde este jueves a partir de 2 de la tarde.

En el sector de Leones del Sur, en la avenida Cabo Maldonado, el agua y el lodo ingresó a las viviendas llegando hasta un metro de altura.

Las familias afectadas piden ayuda con víveres, frazadas y que les ayuden con la limpieza y retiro de la tierra que quedó en los diversos ambientes de sus hogares.

“El agua ha comenzado a entrar como catarata, he querido salir y no se ha podido. Yo hago tamales y todo mi maíz está con lodo. Mi refrigerador está nadando. Me han sacado por la ventana”, dijo una de las víctimas a RPP.

Calles y viviendas inundadas

En el pueblo joven Juan de Dios, en la calle Zarumilla con Ucayali, son más de siete cuadras que se convirtieron en ríos, incluso un auto y una moto quedaron atrapados. En estas vías se realizan trabajos de cambios de tuberías desde diciembre de 2023 y debían culminar el 15 de marzo.

Los pobladores exigen al Municipio de Hunter la inmediata culminación de la obra, ya que impide el libre tránsito y temen otras posibles inundaciones.