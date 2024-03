Más de 3 mil colegios públicos presentan deudas por el servicio de agua potable

Estudio de Sunass reveló que 3 mil 134 colegios presentaron deuda o ya habían pasado a situación de corte de agua. Según la institución, 199 ya presentaban corte del servicio hace dos meses.

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) ha desarrollado por tercer año consecutivo ha desarrollado uana investigacion, que tiene como fecha de verificación el 31 de enero, donde se encontró que 3 mil 134 instituciones educativas presentaron deuda o ya habían pasado a situación de corte de agua. Incluso, 199 colegios ya presentaban corte del servicio hacia dos meses.

"Es importante comparar esta situación con la del año pasado. En el 2023, fueron 887 colegios los que presentaron corte del servicio. Deberíamos empezar el año con las cuentas pagadas. No podemos pecar de confiados porque no están los alumenos, los colegios no están cerrados: se realizan actividades como las vacaciones útiles, están los profesores y las áreas administrativas", comentó Mauro Gutierrez, presidente ejecutivo de Sunass en conversación con RPP Noticias.

Recordemos que las empresas prestadoras están facultadas para realizar el corte del servicio si es que se acumulan dos meses de deuda.

Son 1.3 millones de alumnos perjudicados

Los colegios albergan una gran cantidad de usuarios. En promedio, cada colegio cuenta con mil alumnos. Sin embargo, Sunass estiman que en estos colegios con riesgo, estudian al rededor de 1.3 millones de alumnos.

El estudio detalla, que de los 199 colegios que presentaron corte, solamente 102 se encontraban en la Libertad. Le siguen Ica con 26, Cajamarca con 16, San Martín 14, Ayacucho 11 y Moquegua 6. Las regiones de Áncash. Huancavelica, Lima y Tumbes tenían 5 colegios con corte, mientras que Lambayeque, Loreto, Puno y Ucayali tenían 4 colegios sin servicio de agua.

Uno de los casos más preocupante es que, el 97% de los colegios de Andahuaylas y Abancay, en Apurimac, presentaban demoras mayores a dos meses de pago. Igualmente, Arequipa presentaba a fines de enero el 76 %, pero ya se encuentran regularizando su situación. Loreto, Lima Metropolitana y Callao, de los colegios que están en el ámbito urbano, el 70 % compartía esta situación de deuda y corte de servicio.

Respecto a los responsables de esta situación, el funcionario señaló que la gestión del pago les corresponde a las Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL). Todos los años se hace una transferencia de recursos a los Gobiernos Regionales y estos los trasladan a las UGEL.

"Todos los años, los gastos de agua, electriccidad, gas, entre otros, entran dentro del presupuesto de las intituciones. Sí hay una planificación de uso de estos recursos, lo importante es que se ejecuten", explicó.